Cortés propone recuperar el concurso de 'mascletaes' en las Fallas de Alzira con un mínimo de ocho al año

Recuperar el concurso de “mascletaes” con el disparo de un mínimo de ocho al año, el compromiso de aportar 30.000 euros de patrocinadores o establecer premios en metálico para los diferentes concursos que organiza la entidad en el ámbito cultural como el de ‘llibrets’ o teatro, así como en la cabalgata, destacan entre las propuestas de la candidatura de Bernardo Cortés a la presidencia de la Junta Local Fallera de Alzira, en la que se integra otro expresidente de la entidad como Vicente Julio Muñoz Llorca.

Bernardo Cortés competirá con Luis Gisbert en las elecciones que se celebrarán el domingo 26 de abril, en una jornada novedosa en la que se llama a las urnas a miles de falleros para que, en una votación libre y universal entre los falleros mayores de 18 años que estaban censados en el ejercicio anterior, elegir al nuevo presidente.

Cortés presentó su candidatura y su programa electoral el miércoles por la tarde, último día del plazo. Su plan de trabajo apuesta una colaboración “imprescindible” con el Ayuntamiento de Alzira y con todas las comisiones falleras de la ciudad y, en esta línea de trabajo, realizar una planificación de las fiestas falleras durante el mes de febrero, que contemple alternativas en base a las previsiones meteorológicas o imprevistos, para evitar problemas como los que se generaron hace dos años. El programa también prevé reforzar los juegos de salón y recuperar el campeonato de fútbol sala, así como la ‘macrodespertà’ tanto para mayores como para niños patrocinadas. Otra de las propuestas es que la misa por los falleros difuntos que precede a la ‘Crida’ vuelva al sistema rotativo por el que cada año se celebraba en una parroquia.

Bernardo Cortés encabeza una candidatura en la que incluye a varios miembros de su actual comisión, Pare Castells, y en la que propone a Miryam Roca Enríquez como secretaria general de la JLF y una ejecutiva integrada por Francisco Javier España Cano, Vicente Muñoz, María Amparo Arocas, Eva María Roses y Francisco López Bordes. También figuran en la candidatura como directivos José Carlos Vidal Ferrer, Juan José Tarrasó Rey, José Vicente Pastor Cogollos, Fátima Vidal García, Bernardo Roca Lairón, José Parada Martínez, Francisco Che Chuliá, Salvador Cogollos Marimón, Óscar Cortés Lluesa, Christian Muñoz Ibáñez, Eduardo Espósito Moya y Laura Roca Enriquez.