Cullera despedirá sus fiestas con una gran noche musical con cuatro escenarios y propuestas para todos los públicos

Cullera se prepara para vivir el día grande de sus fiestas mayores con una intensa y variada programación musical que convertirá la ciudad en un gran recinto festivo al aire libre. El próximo sábado 18 de abril, cuatro escenarios simultáneos ofrecerán conciertos y sesiones para todos los gustos y generaciones.

La programación arrancará por la tarde con la Festa Jove, que incluirá un “tardeo Zafiro” y una macrodiscomóvil en el aparcamiento de la avenida 25 d’Abril. Desde las 17,00 hasta las 22,00 horas actuarán Luc Loren, Dj Bacardit, Joel Moreno y Lluís B, en una propuesta dirigida al público más joven.

A partir de la noche, la actividad se trasladará al recinto de la Rada con el Cullera Reggaeton Nit de l’Aurora, un festival encabezado por La Zowi, una de las figuras más destacadas del panorama urbano actual. La sesión continuará con Don Dale Dj, que pondrá el broche final de madrugada.

De forma paralela, el recinto del Prado acogerá una doble propuesta. Por un lado, un tardeo-noche remember con la participación de los DJ locales Paco Ibáñez, Pere Talens, Balbí, David Enguix y Jesús Criado, desde las 18.00 hasta las 03.30 horas. Este espacio hará una pausa a las 23.00 horas para dar paso al festival Rock&Roll Star, en el que actuarán referentes del rock español como Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Manuel España (La Guardia), interpretando algunos de los temas más emblemáticos del género.

Además, el público de mayor edad contará con un concierto especial de Los Brincos, que celebran seis décadas sobre los escenarios con un repertorio de grandes éxitos que forman parte de la memoria musical colectiva.

Con esta programación, Cullera aspira a cerrar sus Fiestas Mayores con una jornada multitudinaria, en la que vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos escenarios, disfrutar de la música en directo y vivir una noche festiva pensada para todos los públicos.