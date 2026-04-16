Estabilizado el incendio forestal en les Valletes de Gallo en Alzira tras movilizar a medios aéreos y terrestres

Un incendio forestal localizado en la partida de Valletes de Gallo de Alzira poco después de las 18 horas ha movilizado a dos unidades terrestres y 1 helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Asimismo, se han desplazado hasta esta zona de montaña alzireña dos autobombas y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de València, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. Junto con los medios desplazados están colaborando en las labores de extinción tres medios aéreos y un agente medioambiental.

Aspecto del terreno donde se ha producido el incendio en Valletes de Gallo. / Levante-EMV

Los vecinos de la zona han alertado de la presencia de humo y han advertido al 112. Según fuentes consultadas, el origen del percance podría estar en una quema agrícola. La rápida movilización ha permitido controlar la situación. E Consorcio de Bomberos de València ha informado de que el fuego ha sido estabilizado aproximadamente una hora después del aviso.

Se trata de una zona en la que se concentran numerosos pinos secos a causa de un episodio de mortandad masiva de árboles a causa de la prolongada sequía que se produjo con anterioridad a la dana, tal y como informó Levante-EMV. El área en la que resulta más evidente la masiva mortandad de pinos es el acceso a Valletes de Gallo y en la partida de la solana del valle d’Aigües Vives, una extensión de poco más de siete hectáreas en las que se han secado numerosos ejemplares, lo que dispara el riesgo de incendio.