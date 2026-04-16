La fusión de la UD y el Ciutat d'Alzira crea una de las canteras más grandes de la C. Valenciana

El 15 de abril de 2026 pasará a la historia del fútbol alzireño por haberse confirmado la unión de los dos clubes de la ciudad, pretendida desde 2005, sólo ocho años después de haberse fundado el Ciutat d'Alzira (entonces conocido como CF l'Alquerieta). Los presidentes de ambas entidades, Juan Antonio Sanjuán y Santi Garés, junto al vicepresidente azulgrana, Rafa Asensio y el directivo responsable del fútbol base alzirista, José Vicente Hurtado, se congratularon de haber llegado a un acuerdo que "será muy positivo para el fútbol alzireño". Se agruparán todos los jugadores en unos 50 equipos, «una de las canteras más grandes de la Comunitat Valenciana», afirmó Sanjuán. "Posiblemente tendremos algunos equipos menos que ahora para hacerlos más completos", comentó Garés.

Rafa Asensio, Alfons Domínguez, Santi Garés, Juan Antonio Sanjuán, Vicent de la Concepción y José Vicente Hurtado. / David Chordà

Ambos clubs seguirán existiendo «aunque vestirán todos de azulgrana en la primera equipación, únicamente diferenciados por el escudo», dijo el presidente del Ciutat, que se integrará junto a su directiva en su homónima alzirista. La segunda equipación posiblemente será la blanquinegra del Ciutat, ya que la rojinegra es parecida a la azulgrana. En principio no habrá filialidad "pero debemos conocer la respuesta de la Federación a unas dudas que les hemos planteado", explicó Hurtado. "Auguro que en dos años vamos a hacer grandes cosas", indicó Garés, quien añadió que "la noticia de la fusión ya ha generado interés en patrocinios que nos han ofrecido, así como varias empresas de ropa deportiva, interesadas en vestirnos".

Rafa Asensio destacó que "volveremos a ser un referente como cantera, por donde han pasado jugadores como Yarek -que también estuvo en el Ciutat-, Carlos Espí o Nacho Ferri y donde se formó Josep Martínez".

Tanto el concejal de deportes, Vicent de la Concepción, como el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, presentes en el acto, han celebrado la unión "porque facilitará la distribución y optimizará el uso de los campos", indicó el concejal. "Estoy especialmente contento porque era un reto que me puse cuando accedí a la concejalía", agregó De la Concepción.. El alcalde anunció que "la firma del convenio de uso del Luis Suñer Picó está cerca".