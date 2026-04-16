El PSPV desautoriza la designación del candidato de Sueca sin haberse abierto el calendario de primarias
La dirección autonómica recuerda que los procesos no están convocados y que cualquier acuerdo “carece de validez”
La dirección del PSPV-PSOE ha emitido una circular interna en la que recuerda a todas sus estructuras que la elaboración de candidaturas municipales y autonómicas debe ajustarse estrictamente a los Estatutos del partido y al calendario que marque el Comité Federal. Un aviso que llega apenas un par de semanas después de que la ejecutiva local de Sueca haya propuesto a su secretario general, Carles Vázquez, como candidato a las elecciones municipales de 2027.
El escrito, firmado por el secretario de Organización, Vicent Mascarell, y el responsable de Política Municipal, José Antonio Amat, subraya que “todos aquellos acuerdos formulados fuera de tiempo y forma carecen de validez”, una afirmación que en el contexto actual se interpreta como una enmienda al movimiento la agrupación suecana.
Aunque el comunicado no menciona explícitamente a Sueca, algunas fuentes dan por hecho que el movimiento de la dirección local —adelantando la designación de candidato sin que exista aún convocatoria oficial de primarias— ha precipitado la reacción de la dirección autonómica. Otras fuentes señalan que Sueca no es un punto caliente que haya motivado esta resolución que, de cualquier forma, enfría la propuesta de designar a Vázquez candidato. La perspectiva de unas primarias con más de un candidato no se descarta. La rapidez con la que se ha producido el recordatorio refuerza la lectura de que Ferraz y Blanqueries quieren frenar iniciativas unilaterales en el ámbito municipal.
La ejecutiva del PSPV insiste en que será el Comité Federal del PSOE el órgano encargado de fijar los plazos y procedimientos, y que hasta entonces no puede considerarse válido ningún acuerdo sobre candidaturas. Asimismo, se emplaza a las agrupaciones a actuar “con rigor y lealtad” a las normas internas.
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