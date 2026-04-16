SOS de la madre de la menor desaparecida en Alginet: “Lo que más deseamos es que vuelva, que nos llame, que nos diga algo”

Han pasado diez días desde la desaparición de Nerea, la joven de 17 años de Alginet, y su madre, Anuska, sigue sin novedades acerca de su paradero. “Estoy hecha polvo, con subidas y bajadas de ánimo”, reconoce. Lo que más le pesa es no poder contactar con ella ni que ella se haya puesto en comunicación con la familia. “Ya no enciende ni el móvil”, dice.

Nerea desapareció el lunes 6 de abril de la casa de su abuela. “El domingo lo pasamos juntas en Daimús. De allí volvió a casa de mi madre en Alginet y durmió allí con ella. El lunes por la mañana se perdió su rastro”, explica Anuska. “Mi madre el lunes por la noche me dijo que faltaba ropa, y también se había llevado algunos objetos personales y el móvil”, añade. “Lo que más deseamos es que vuelva, que nos llame, que nos diga algo. Su hermano pequeño la echa mucho en falta y esto no es manera de vivir”, insiste. Nerea tiene una relación muy especial con su hermano pequeño y también con su abuela, con la que pasa mucho tiempo. Su madre relata que no es la primera vez que se marcha de casa: “Hace un año ya se fue, pero volvió. Llamó a mi madre y estuvieron hablando y acabó volviendo a casa, pero ahora no ha llamado ni a su abuela”, lamenta. “No vamos a reclamarle nada, sólo queremos que vuelva con nosotros”, añade.

La Guardia Civil realiza la investigación y a pesar de que Anuska se comunica cada día con ellos no le han transmitido ninguna novedad porque “la investigación es secreta”, asegura. “Queremos ir a Madrid, porque estoy segura al 80 % de que Nerea está en Madrid”, declara. Según explica, la joven mantiene una relación desde el pasado mes de agosto con un chico de 22 años natural de Marruecos que estuvo viviendo en Alginet hasta marzo, cuando se trasladó a Madrid. En la semana de Pascua, “él estuvo por aquí, porque lo vieron por el pueblo”. “Vino el Viernes Santo y el lunes se la llevó”, asevera Anuska. “He intentado contactar con el novio, pero me ha bloqueado”, deplora la madre, quien se muestra preocupada por la integridad y el bienestar de la joven Nerea.

Ayuda económica para contratar a un abogado

La familia quiere visibilizar la búsqueda en Madrid y se plantea organizar allí algún acto para dar a conocer la investigación y tratar de recabar la colaboración ciudadana para localizar a su hija. La madre también pide ayuda económica para poder costear la asistencia de un abogado que oriente a la familia en los pasos a seguir ya que está en “una situación de necesidad”.

La joven Nerea en una fotografía tomada por su madre. / Levante-EMV

La madre ha trasladado toda la información relacionada con su hija y su novio a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación después de que la familia alertara el lunes 6 de abril de la desaparición de la menor, tal y como publicó Levante-EMV. Anuska, muy afectada por todo lo sucedido, agradece el apoyo de sus vecinos y del Ayuntamiento de Alginet y mantiene la confianza en poder contactar pronto con su hija.