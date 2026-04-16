Sueca respira con alivio al reabrir sin tráfico pesado la travesía de la N-332

La nueva travesía de la N-332 por Sueca gusta a los vecinos. La adecuación realizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado esta semana y se ha reabierto al tráfico este miércoles. Tras un día en funcionamiento, los vecinos están, por lo general, satisfechos.

María Gallardo está contenta con la peatonalización de su calle. / C. Llorca Ibáñez

"Estoy súper contenta. Había mucho paso de camiones y ahora está prohibida la entrada, y se nota muchísimo" María Gallardo — Vecina de la Ronda d’Espanya

La principal mejora, en la que todos coinciden, es la drástica reducción del tráfico pesado por la Ronda d’Espanya. “Ahora está prohibida la entrada. Solo puede entrar el camión de la basura, las ambulancias y el autobús urbano. Y se nota muchísimo”, asegura María Gallardo, que pasea con su hija pequeña por la ronda. Ella guarda una experiencia traumática relacionada con el elevado tráfico de la nacional a su paso por Sueca: “El abuelo de mi marido murió atropellado en la N-332. Había mucho tráfico y con estas obras eso ha mejorado”. Además, para ella y su hija pequeña, esta travesía “es más cómoda”, porque las obras han ampliado las aceras y han habilitado numerosos pasos peatonales elevados. En su caso, su calle se ha convertido en peatonal, lo que “quita plazas de aparcamiento, pero tenemos un acceso más tranquilo”, indica.

José Luis González a la puerta de su casa en la Ronda d'Espanya de Sueca. / C. Llorca Ibáñez

"Los árboles no me gustan. Las ramas tan grandes son un peligro para los peatones y los coches" José Luis González — Vecino de la Ronda d’Espanya

La pacificación del tráfico es un hecho que destacan todos los vecinos entrevistados por Levante-EMV. “Se ha notado mucho que ya no pasan camiones, ni trailers”, destaca José Luis González, quien vive junto a la nueva rotonda frente a los juzgados de Sueca. “Me gusta la mejora”. Él le encuentra un pero a las obras:“Los árboles no me gustan. Las hojas embozan constantemente el desagüe de mi terraza. Se tendrían que podar con más frecuencia. Esas ramas son un peligro. Algunas han caído y ha habido suerte que no han pillado a nadie debajo”.

Eduardo Navarro, junto a la travesía de la N-332. / C. Llorca Ibáñez

"Vivo en esta zona de Sueca desde hace 74 años y he sufrido el tráfico de la nacional toda la vida" Eduardo Navarro — Vecino de la zona

Los árboles de la Ronda d’Espanya son unas imponentes plataneras centenarias que estaba planteado retirar en algunas zonas para facilitar las obras. No obstante, las quejas de los vecinos consiguieron mantener los árboles, una decisión que alaban casi todos: “Yo soy partidario de que se conserven”, reconoce Eduardo Navarro. “Vivo en esta zona de Sueca desde hace 74 años y he sufrido la carretera toda la vida”. Para él, el bulevar les ha mejorado la vida: “Hay menos tráfico y más pasos para cruzar”.

Josefa Hervás descansa en u banco próximo al nuevo bulevar de la N-332. / C. Llorca Ibáñez

"Ahora no has de esperar a que cambie el semáforo. Vas al paso de peatones y cruzas, y los coches se esperan" Josefa Hervás — Vecina de la zona

Josefa Hervás también destaca la accesibilidad del nuevo bulevar: “Ahora no has de esperar a que cambie el semáforo. Vas al paso de peatones y cruzas, y los coches se esperan”. Ella, que se ayuda de su andador para caminar, encuentra esta ronda “más bonita y amable”.

Vicente Ferragud ha vuelto a Sueca tras jubilarse. / C. Llorca Ibáñez

"En esta nueva ronda van un coche detrás de otro, ya no hacen carreras a ver quién pasa antes" Vicente Ferragud — Vecino de sueca

“Ahora van un coche detrás de otro, ya no hacen carreras a ver quien pasa antes”, indica Vicente Ferragud, también satisfecho con la nueva travesía.

La adecuación de la carretera N-332 en Sueca ha supuesto una inversión de 4,32 millones de euros, con la construcción de un carril bici y la ampliación de las aceras. También se han creado glorietas, se ha reducido la anchura de los carriles, se ha empleado un asfalto fonoabsorbente y se han puesto pasos peatonales elevados, entre otras mejoras. Una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Sueca.