Transportes reabre la travesía de la N-332 en Sueca tras invertir más de 4 millones en adaptarla para peatones y bicis
Se ha construido un carril bici, se han ampliado las aceras y se han implantado medidas para calmar el tráfico entre los km 252,1 y 257 de la carretera
La actuación se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está alineada con la Estrategia Estatal por el uso de la Bicicleta
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las esperadas obras de adecuación a peatones y bicis de la travesía de la carretera N-332, entre los km 252,1 y 257, a su paso por la localidad de Sueca. Los trabajos han contado con una inversión total de 4,32 millones de euros (IVA incluido) de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta actuación ha permitido la integración de la carretera en el entorno urbano, ampliando el espacio destinado a peatones y ciclistas. La reforma se ha alineado así con la Estrategia Estatal por el uso de la Bicicleta impulsada por Transportes. Para ello, se ha construido un carril bici y se han ampliado las aceras, además de llevar a cabo medidas para calmar el tráfico rodado: sustitución de intersecciones por glorietas, reducción de la anchura de los carriles, instalación de una mediana semifranqueable, rehabilitación del firme con características fonoabsorbentes, implantación de pasos peatonales elevados y renovación del alumbrado mediante iluminación LED. Una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Sueca.
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