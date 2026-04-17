El alcalde de Montserrat descarta reconstruir el pacto con Vox tras la dimisión del edil denunciado por malos tratos

La renuncia al escaño del concejal de Vox Carlos Martínez, que protagonizó el episodio de las banderas con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad que acabó por dinamitar el pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Montserrat, no alterará la actual relación entre ambas fuerzas políticas.

El alcalde Montserrat, Sergio Vilar, ha confirmado que el PP no se plantea reconstruir las relaciones con los que fueron socios de gobierno hasta el pasado octubre. “Estamos en minoría y seguro que acabamos en minoría, no hay posibilidad de retomar el pacto”, ha señalado Vilar, mientras comentaba que el PP y el grupo independiente Aigua “estamos trabajando bien” y que el gobierno ya tiene los presupuestos municipales aprobados gracias al PSOE.

El PP, Vox y Aigua entraron a gobernar en el Ayuntamiento de Montserrat en coalición a través de una moción de censura que permitió arrebatar la alcaldía al PSOE en diciembre de 2023. La coalición se mantuvo unida hasta el pasado octubre. El alcalde popular ordenó retirar unas grandes banderas de España que el concejal de Vox había solicitado colgar al considerar que se había excedido de lo consensuado en busca de “la foto”, una decisión que provocó duras críticas del concejal de Vox. Vilar decidía retirar las competencias a Martínez unos días después y la formación de ultraderecha optó por romper el pacto de gobierno en solidaridad con su compañero.

Vila defendió que la decisión de apartar al concejal que ha dimitido este jueves tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos presentada por su pareja había sido consensuada con el grupo Aigua.