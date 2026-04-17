El Alzira FS viaja a Noia tras el parón liguero con el reto de proseguir la remontada

El Noia Portus Apostoli y el Family Cash Alzira FS se enfrentan este sábado a las 16’30 h. en el pabellón Agustín Mouris con objetivos bien diferentes. El equipo coruñés se encuentra a tres puntos del play-off por el título y juega con la tranquilidad de tener la salvación asegurada. Los alzireños también están a tres puntos (más el golaveraje) del Osasuna Magna en la lucha por la permanencia. El primer enemigo que ha tenido la expedición ribereña ha sido tener que realizar el viaje de trece horas en bus al haberse cancelado la línea aérea de València-Santiago de Compostela. Pese a ello, los pupilos de Braulio Correal entrenaron a las 13 h. del viernes para soltar musculatura.

Los gallegos no han querido pasar las apreturas de la pasada campaña cuando salvaron la categoría en la última jornada al empatar al Movistar Inter y que Burela perdiera contra el Jimbee Cartagena. Con algunos refuerzos como Churrasco, Biel, Leozinho, Pachi o Ismael han vivido una temporada relativamente plácida en la zona media y ahora incluso tienen opciones de play-off con seis jornadas por delante. “Tienen dos porteros, Schütt y especialmente Peixe, que poseen un gran juego de pies; cierres como Churrasco o Pazos y pívots como Biel y uno de los máximos goleadores de la liga, Ismael, que lleva 18 tantos”, explica Braulio.

“La actitud del Noia es un ejemplo para nosotros”, añade. El año pasado, los coruñeses ganaron el primer partido en enero y consiguieron salvarse. “¿Por qué no nosotros?”. Su técnico, David Palmas, seguirá sin poder contar con Leazinho lesionado -se rompió el cruzado en Alzira- mientras que Macedo no podrá jugar por sanción. “Aun así, tienen otros jugadores como Altamirano o el cedido por Palma, Thierry”, incide Correal.

La parada de la competición por los partidos de la selección española ha sido “negativa por cortarnos el momento competitivo después de empatar en Palma y ganar a Xota, pero también positivo porque nos ha permitido recuperar a los lesionados Darrieer y Cola”. Además, del lesionado Peiró, Braulio tendrá la baja de Quixeré, que está en Brasil recogiendo unos documentos para revalidar el permiso de residencia.

En la primera vuelta, Ismael fue el gran azote en el Palau donde marcó los cuatro primeros goles. El Family remontó con goles de Ivi (2), Rubi y Adrián Pereira pero encajó el 5-5 en el último minuto, después de remontar un 1-4.