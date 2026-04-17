Arcadi España: "La decisión sobre la tumba de Luburić termina con la exaltación del fascismo y de sus protagonistas"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, natural de Carcaixent, que antes de asumir esta cartera ejerció como Secretario de Estado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha expresado su satisfacción por la inclusión del panteón funerario del criminal nazi croata Vjekoslav Luburićen el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria Democrática, una decisión “que termina con la exaltación del fascismo y de sus protagonistas, algo incompatible con la democracia", ha incidido el ministro, antes de subrayar "tres palabras clave: verdad, reparación y justicia". El panteón se encuentra ubicado en una calle principal del cementerio de su localidad.

“Es la verdad la que permite que se cierren heridas, la que hace justicia y devuelve la dignidad a las víctimas. Conocer la historia es valorar lo que tenemos y vacunarnos contra el fanatismo. Así se construyen los valores democráticos y se protegen los derechos humanos", ha subrayado España.

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La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central que incluye el panteón funerario del criminal nazi croata en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria Democrática, también ordenado la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša en Croacia del monumento y del espacio público y, a su vez, la instalación de elementos interpretativos que proporcionen una contextualización histórica rigurosa, veraz y acorde con los principios de la Ley de Memoria Democrática.