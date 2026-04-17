Arcadi España: "La decisión sobre la tumba de Luburić termina con la exaltación del fascismo y de sus protagonistas"
El ministro natural de Carcaixent destaca que "conocer la historia es valorar lo que tenemos y vacunarnos contra el fanatismo"
El ministro de Hacienda, Arcadi España, natural de Carcaixent, que antes de asumir esta cartera ejerció como Secretario de Estado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha expresado su satisfacción por la inclusión del panteón funerario del criminal nazi croata Vjekoslav Luburićen el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria Democrática, una decisión “que termina con la exaltación del fascismo y de sus protagonistas, algo incompatible con la democracia", ha incidido el ministro, antes de subrayar "tres palabras clave: verdad, reparación y justicia". El panteón se encuentra ubicado en una calle principal del cementerio de su localidad.
“Es la verdad la que permite que se cierren heridas, la que hace justicia y devuelve la dignidad a las víctimas. Conocer la historia es valorar lo que tenemos y vacunarnos contra el fanatismo. Así se construyen los valores democráticos y se protegen los derechos humanos", ha subrayado España.
La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central que incluye el panteón funerario del criminal nazi croata en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria Democrática, también ordenado la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša en Croacia del monumento y del espacio público y, a su vez, la instalación de elementos interpretativos que proporcionen una contextualización histórica rigurosa, veraz y acorde con los principios de la Ley de Memoria Democrática.
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