Compromís Alzira concede a La Fúmiga su Guardó Murta

El colectivo de Compromís per Alzira ha decidido conceder al grupo local La Fúmiga su Guardó Murta, en el año en que en la banda que ha revolucionado la música en valenciano se despide de los escenarios. La entrega del reconocimiento tendrá lugar el próximo jueves en un acto de conmemoración del 25 de abril que se celebrará en la casa de la cultura a partir de las 19.30 h. y que se estructurará en dos partes. Por un lado, se celebrará una mesa redonda bajo el lema "La música en valencià", que abordará la evolución, la situación actual y los retos de futuro del sector, así como el papel de todas las instituciones en la normalización del valenciano. En el coloquio participarán la artista y divulgadora Neus Fontana, la investigadora Susana Díaz Tejedor, el gestor del Feslloc, Voro Golfe, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alzira, Israel Pérez, y el diputado de Compromís en las Corts Gerard Fullana. En el debate se abordará la trayectoria de La Fúmiga y las publicaciones "Havia de passar. 10 anys de música, festa i consciència" y "Mediterrània", editadas por Bromera.

En la segunda parte se hará entrega del este decimotercer Guardó Murta a los integrantes de La Fúmiga. El reconocimiento será entregado por el exalcalde Diego Gómez y el actual, Alfons Domínguez. En la clausura del acto también participará el Síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví.

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El Guardó Murta reconoce anualmente a personas y entidades de Alzira y la Ribera que han contribuido a la defensa de la democracia, la libertad, la lengua y la identidad del pueblo valenciano. En ediciones anteriores han recibido la distinción Josep Antoni Fluixà, l'Associació de Veïns de l'Aquerieta, l'Associació Cultural Falla Plaça Malva, la Societat Musical d'Alzira, l'Associació de Jurstes Dones d'Alzira, Diego Gómez, el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor, Norbert Blasco, Joan Amèric, Josep Lluís Andrés, Toni Murillo y Joan Llinares.