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Detenida por hurtar la cartera a un cliente de un bar de Alberic

La víctima es un ciudadano estadounidense al que se le había caído al suelo una billetera con 400 euros

Así se llevó la mujer detenida en Alberic una cartera con 400 euros

Así se llevó la mujer detenida en Alberic una cartera con 400 euros

Guardia Civil

Óscar García

Alzira

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como autora de un delito de hurto tras hacerse con la cartera de un hombre estadounidense en un local de hostelería de Alberic.

Los hechos se produjeron el pasado 15 de marzo, mientras la víctima se encontraba en el interior de un establecimiento de hostelería de Alberic, su cartera cayó al suelo sin darse cuenta. En ese momento, una mujer, al percatarse de la situación y aprovechando el descuido, se acercó por detrás y sustrajo la billetera. En el interior había 400 euros, así como diversa documentación personal.

Los agentes iniciaron las pesquisas con el fin de identificar a la autora. Así pues, con la colaboración de la Policía Local de Alberic, lograron obtener imágenes que permitieron averiguar la identidad de la mujer.

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Por estos hechos ha sido detenida una mujer de 35 años y nacionalidad española por un delito de hurto. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic y las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Alzira.

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