La exposición más completa sobre Paulino Peris repasa la evolucíón del pintor de Carcaixent en "diálogo" con el artista

La exposición más completa sobre la obra del pintor de Carcaixent Paulino Peris Guerola (1925-2025), que ha abierto sus puertas este jueves en la sala municipal que rinde homenaje al artista, propone un diálogo con el pintor que ayuda a explicar su trayectoria artística a través de las 27 obras que conforman la muestra. “Queremos mostrar la metamorfosis para que se vea al pintor que busca su destino, cómo ha evolucionado, cuáles han sido sus preocupaciones y cómo las ha plasmado”, explica Pascual “Boqueta”, comisario de la exposición "Dialogant amb Paulino Peris Guerola (1925-2026) junto al escultor Javier Peris Gavidia, hijo del artista al que se rinde este homenaje póstumo. La familia aprovechó el acto de inauguración para anunciar por sorpresa la donación al municipio de la obra “Records de la pantanà”, un tríptico de gran formato que describe la tragedia de las inundaciones de octubre de 1982, la desolación y la muerte, a la vez que la generosidad y la solidaridad y, con ellas, la esperanza de volver a empezar. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, valoró la obra como "un tesoro".

Redacción Levante-EMV

La exposición, que se podrá contemplar hasta el próximo 31 de mayo, se ha estructurado en seis etapas que recorren la trayectoria artística del Peris Guerola, desde el período que cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos (1940-1945) hasta su etapa final (1990-2025) en la que regresa a sus orígenes con todo el bagaje adquirido. “Muchos son los temas que he tratado, incluyendo los retratos familiares, los temas religiosos y costumbristas. La acuarela es la técnica que aporta fluidez a mi obra”, confiesa Paulino Peris en este diálogo figurado, a la vez que muestra su sorpresa por la concesión en el año 2019 del título de Hijo Predilecto de Carcaixent.

Los hijos del pintor y la alcaldesa, junto al tríptico "Record de la pantanà". / Levante-EMV

Entre una y otra, se abre paso la etapa de sus inicios profesionales una vez completados los estudios (1945-1960), los años de disfrutar ante un lienzo (1960-1970) y el punto de inflexión que supone el hecho de que el escultor de Algemesí Leonardo Borrás le convenciera para que se presentara en 1968 a unas oposiciones de profesor de Dibujo, una etapa que arrancó en Motril como agregado hasta que el año siguiente ganó la plaza de catedrático en Igualada, un destino al que seguirían primero Oliva y después Alzira.

"Esculpiendo la pintura"

La cuarta etapa de la muestra corresponde a la década de 1970, en la que Peris Guerola compagina su dedicación a la docencia y a su familia con su pasión artística mientras que en la posterior (1980-1990) el pintor muestra el deseo de cambiar la forma de transmitir lo que quiere expresar. “Aqui vemos al Paulino colorista, constructor de formas con una soltura y una libertad que la gente queda alucinada porque con cuatro pinceladas soluciona una obra, en realidad, está esculpiendo la pintura”, expresa Pascual “Boqueta”. La última etapa, con el artista ya jubilado (1990), representa el regreso a los orígenes.

El Ayuntamiento de Carcaixent otorgó el nombre del pintor a la sala que acoge la exposición en 2021. “Fue un día muy feliz. Me encontraba como en casa”, confiesa el autor en el diálogo que ofrece a través del espectacular catálogo editado por el ayuntamiento con motivo de la exposición.