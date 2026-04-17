La Fúmiga hace historia en Cullera con un ‘sold out’ sin precedentes en las Fiestas Mayores

Las Fiestas Mayores de Cullera han alcanzado un hito histórico en su actual edición tras el rotundo éxito de la banda alzireña La Fúmiga. El grupo, que se encuentra inmerso en su gira de despedida titulada ‘L’últim abraç’, logró congregar a 8.800 personas en el recinto de conciertos de la Rada, colgando por primera vez en la historia de estas festividades el cartel de aforo completo. Este acontecimiento supone un punto de inflexión para el municipio, al ser la primera ocasión en que este espacio llega a su máxima capacidad durante las celebraciones patronales, transformando el recinto en una auténtica fiesta donde los asistentes pudieron disfrutar de los grandes éxitos de la formación.

La jornada no solo destacó por la afluencia masiva de vecinos y visitantes llegados de diversas localidades, sino también por el calado simbólico del evento. Por primera vez, un grupo que emplea el valenciano como lengua vehicular en sus composiciones se convirtió en el protagonista absoluto del concierto principal del jueves de las Fiestas Mayores. Este hecho responde a una estrategia deliberada del Ayuntamiento de Cullera por ofrecer "una programación cultural de alta calidad con identidad propia, orientada a la promoción y refuerzo de la música local y regional", de acuerda con el comunicado de prensa difundido.

El concierto de la banda alzireña ha sido el primer 'sold out' en las actuaciones de las fiestas de Cullera. / Levante-EMV

Conexión con público de todas las edades

El impacto del concierto fue valorado de forma muy positiva por las autoridades locales. En este sentido, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, subrayó el respaldo social a esta iniciativa cultural afirmando que “Cullera y el público que ha venido de muchísimas poblaciones vecinas han demostrado que aman el valenciano y aman la música en nuestra lengua”. La respuesta del público ratifica la conexión de la banda con audiencias de todas las edades, consolidando a La Fúmiga como un referente indiscutible del panorama musical contemporáneo.

Durante el transcurso del evento, se puso de relieve no solo el aspecto lúdico, sino también el valor social de la trayectoria del grupo. El alcalde aprovechó el encuentro para realizar un reconocimiento público a la banda, destacando “su trayectoria y compromiso. No solo por el magnífico concierto que nos han regalado otra vez, sino también por todo aquello que representan y porque con sus canciones han contribuido a mantener viva nuestra lengua y proyectarla al mundo con orgullo, especialmente entre la gente joven”, destacó Jordi Mayor.

Este lleno absoluto en la Rada se interpreta como un reconocimiento colectivo a la creación artística en valenciano. A pesar de que esta actuación simboliza el último adiós de la banda a la ciudad de Cullera, la noche dejó una huella profunda en la identidad cultural del municipio. Según manifestó Mayor, el evento sirvió para recordar que "se pueden defender desde los escenarios los valores de los valencianos que nos hacen únicos como pueblo, y que Cullera tendremos siempre las puertas abiertas a proyectos que nos representan como sociedad y nos trasladan a una manera de entender la vida desde las raíces". Con este éxito, Cullera reafirma su compromiso con una oferta cultural que aúna la tradición lingüística con la modernidad de los nuevos formatos musicales.