El Gobierno ordena retirar el escudo fascista del panteón del nazi croata enterrado en Carcaixent y dar a conocer sus crímenes

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central ha incluido el panteón funerario del criminal nazi croata Vjekoslav Luburić, ubicado en una calle principal del cementerio de Carcaixent, en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria Democrática y ha ordenado la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša en Croacia del monumento y del espacio público y, a su vez, la instalación de elementos interpretativos que proporcionen una contextualización histórica rigurosa, veraz y acorde con los principios de la Ley de Memoria Democrática.

Luburić fue el máximo responsable del campo de exterminio de Jasenovac, en el que se asesinaron a alrededor de medio millón de serbios, judíos y gitanos, y se ganó el sobrenombre de “Maks” (el carnicero). Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se instaló en España amparado por la dictadura franquista, donde hizo vida normal con un nombre falso hasta que fue asesinado en Carcaixent por un agente del régimen comunista de Yugoslavia en 1969, por lo que enterrado en el cementerio de la localidad, donde se construyó un mausoleo que ha sido lugar de peregrinación para los seguidores de aquel régimen croata.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha realizado intentos por exhumar el cadáver, aunque se han encontrado con la oposición de los herederos, según recoge la resolución del ministerio. El consistorio descubrió el año pasado en este proceso que la familia adquirió un título de mausoleo o panteón con una concesión fúnebre a 99 años, por lo que se diluía la opción barajada de esperar a que caducara la concesión que, en el caso de los nichos, es de 50 años. La tumba sufrió un acto de vandalismo el pasado mes de marzo.

"Voluntad de que perdure la memoria"

“El monumento emplea materiales duraderos como el mármol, el bronce y el granito, lo que evidencia la voluntad de subrayar la monumentalidad del sepulcro para conmemorar al personaje, así como garantizar la perduración de su memoria”, expone la resolución del secretario de Estado.

"El monumento constituye una exaltación del fascismo y de sus protagonistas, incompatible con los valores democráticos"

Este monumento, según el informe vinculante de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, constituye una exaltación del fascismo y de sus protagonistas, incompatible con los valores democráticos y con el deber de memoria, reparación y dignificación de las víctimas.

La resolución ya ha sido notificada a las partes interesadas, así como a las administraciones autonómica y local competentes, a fin de garantizar la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša en Croacia del monumento y del espacio público; y la instalación de elementos interpretativos que proporcionen una contextualización histórica acorde con los principios de la Ley de Memoria Democrática. Dicha contextualización deberá incluir referencias explícitas al papel desempeñado por Luburić en el régimen Ustaša, así como a los crímenes cometidos, con especial mención al genocidio perpetrado en el campo de Jasenovac y a su trayectoria posterior en España. El incumplimiento de estas medidas podrá dar lugar a la activación de los procedimientos sancionadores previstos en la normativa vigente.

"Con esta actuación, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática refuerza su compromiso con la defensa de los valores democráticos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, avanzando en la identificación y resignificación de aquellos elementos que supongan una exaltación de la dictadura, el fascismo o sus colaboradores", destaca el comunicado emitido por el ministerio.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recuerda que Vjekoslav Luburić uno de los "más conocidos perpetradores" de la violencia de la Ustaša: el partido fascista croata que colaboró activamente con los nazis durante la ocupación de los Balcanes, dirigiendo el Estado Independiente de Croacia.

"Luburić representa a la perfección los vínculos y las simpatías del régimen franquista con sus aliados fascistas europeos", expone la resolución, que detalla que el término de la Segunda Guerra Mundial (1945), logró llegar a España, donde desarrolló su vida con completa normalidad amparado por las autoridades de la dictadura bajo el nombre falso de Vicente Pérez García. Tras contraer matrimonio en Bilbao y tener descendencia, fundó una imprenta en Carcaixent que se convirtió en espacio de encuentro para antiguos Ustašas croatas y en foco de difusión de las ideas que sostenían. Finalmente fue asesinado por un agente del régimen comunista de Yugoslavia en 1969, siendo enterrado en el cementerio de la localidad.

El monumento funerario fue levantado en 1976 y todavía hoy ocupa un lugar principal y a la vista en el cementerio municipal. El sepulcro está rodeado de seis bolardos de piedra unidos mediante una cadena, formando un espacio central que contiene un nicho realizado en mármol, con inscripciones en letras de bronce. Evidencia el enterramiento de un personaje importante y honrado con esta estética. Sobre un pedestal de granito negro se alza una cruz de bronce, bajo la que se encuentra el escudo de la Ustaša, representado por una espada y el tablero de ajedrez croata con el primer cuadrado blanco, símbolo del Estado Independiente de Croacia. La inscripción de lápida recurre a letras capitales en croata, no ocultando en esta ocasión su nombre real. La leyenda en croata indica "Aquí yace en paz el caballero Vjekoslav Luburić / general de las Fuerzas Armadas Croatas / 6-III-1913 / Ljubuški, Croacia / 20-IV-1969, Carcaixent".