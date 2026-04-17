El juvenil del Alzira FS regresa a la División de Honor veinte años después

Justo veinte años después, el Alzira FS ha conseguido que su equipo juvenil vuelva a militar en la máxima categoría, la División de Honor. El equipo que dirige José Carlos Iñigo ganó 2-5 al Paidos Dénia, tercer clasificado, al que le saca 18 puntos cuando quedan otros tantos por disputarse. Aunque el próximo objetivo del entrenador alzireño es “el partido de este domingo a las 5 en el Palau contra la Nucia”, la ilusión es lograr el ascenso como campeones de liga. Y camino llevan. El Revest Disseny Alzira FS es líder con veinte victorias, un empate y una sola derrota, precisamente contra el único equipo que podría arrebatárselo, el Serelles Alcoi, que se impuso 5-6 en la primera vuelta. Sin embargo, los peladilleros se encuentran a doce puntos de los ribereños. Con seis partidos por disputarse, el alirón podría producirse dentro de tres jornadas, el 2 de mayo ante el Joventut Elx, siempre que los alcoyanos no pinchen en las dos próximas semanas y el Alzira gane contra la Nucia y en Sant Vicent del Raspeig.

El equipo ribereño es el máximo goleador con 122 tantos y solo ha encajado 43, 37 menos que el segundo clasificado.

“Más que el triunfo deportivo, quiero que triunfen teniendo valores como el respeto al contrario, árbitros o aficiones rivales que les haga mejores personas”, aseveraba José Carlos, que se ha convertido en uno de los pocos entrenadores que ya logró el ascenso en 2006 como jugador del Alzira FS y disputó la máxima categoría. El año pasado, dirigidos por Xuso Conejero, ya fueron subcampeones empatados a puntos con el campeón, Segorbe, del que solo le separó el golaveraje particular. Si de algo puede sentirse orgulloso el club, es que este ascenso se ha logrado con jugadores de primer y segundo año de juvenil. “Solo los hermanos Terol son de último año y no podrán jugar con nosotros la próxima temporada. Además, el buen trabajo de estos años nos permite contar con cadetes que alimentarán este equipo que esperemos se mantenga muchos años en la máxima categoría”, comentó José Carlos.

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A partir de octubre se verá las caras con las promesas del Jimbee Cartagena y El Pozo, así como el Maristas Valencia o el Nueva Elda, Segorbe y Pilar. “Esta temporada ya nos hemos enfrentado a equipos de División de Honor y hemos dejado muy buena imagen. Seguro que daremos la talla”, apostilló Iñigo. De hecho en la Copa Élite eliminó en cuartos de final al Maristas València (5º ahora en liga) y en semifinales machacó al Pilar y en la final fue ganando al Nueva Elda, que a la postre se llevó el triunfo copero.