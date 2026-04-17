Luis Gisbert apuesta por una JLF de Alzira "que escuche, forme y una" con el foco en implicar a los jóvenes

“Millorar, no reinventar” es el lema de la candidatura a la presidencia de la Junta Local Fallera de Alzira que lidera Luis Gisbert, que plantea como objetivo principal reforzar el papel de la gente joven en la fiesta, y que mantiene al frente del área económica a Alfredo Garés, exalcalde de la ciudad y vicepresidente de la junta en esta última etapa.

“Nuestra candidatura nace con un objetivo sencillo pero necesario: cuidar y mejorar lo que tenemos. No venimos con promesas vacías ni proyectos imposibles. Venimos con trabajo, responsabilidad y ganas de hacer las cosas bien. Apostamos por una gestión realista, que dé valor a los recursos actuales y que permita a la fiesta continuar creciendo con paso firme y seguro”. Estas líneas de trabajo son la carta de presentación del equipo confeccionado por Luis Gisbert, en el que Noelia Melero ejercería como secretaria general, María del Carmen Mazo encabezaría el área de Cultura, Josep Perales la de Fiestas, María Jesús Tortosa la de Protocolo y Vicente Sanmartín la jurídica, además de Garés en la económica.

La candidatura contempla un gabinete de asesoramiento integrado por Javier Palacios y Ernesto Masiá y una directiva de la formarían parte Arantxa Gisbert, Yolanda Fernández, Susi Soler, Sonia García, Félix Lara, Rafa Doménech, Javier Marín y Sara Colomina.

En el ámbito de las propuestas, Gisbert subraya la apuesta por la juventud “como motor de futuro” y reivindica una Junta Local Fallera “que escuche, que forme y que una”.

En esta línea de trabajo, apuesta por crear un espacio en el que la juventud pueda participar, crecer y sentirse escuchada, “potenciando su papel dentro de la fiesta y asegurando un relevo generacional fuerte y preparado”, un objetivo que, entre otros aspectos, se concretaría en la creación de un Consell Jove dentro de la JLF con representantes de cada una de las comisiones y el compromiso de dar voz a los jóvenes en las decisiones que afecten a actividades, actos y proyectos juveniles.

La filosofía de crear una JLF que forme se materializaría con la creación de talleres prácticos, sesiones impartidas por falleros con experiencia o profesionales locales y encuentros juveniles entre comisiones para celebrar juegos, concursos o actividades culturales. También se contempla impulsar encuentros culturales con otras juntas locales y jornadas deportivas.

Otro de los pilares del programa de Gisbert es favorecer una sana convivencia, con campañas de sensibilización que fomenten el respeto, la igualdad y la convivencia, así como la inclusión.

Gisbert incide en que su proyecto utiliza los recursos que ya existen, no depende de grandes presupuestos y se basa en la organización, el voluntariado y la colaboración entre comisiones.

Dos son los candidatos que concurren a este proceso de renovación de la Junta Local Fallera. El expresidente Bernardo Cortés también ha presentado su candidatura y ambos se medirán en las urnas el domingo 26 de abril en una jornada electoral totalmente novedosa en la que se aplicará por primera vez el voto universal entre los falleros mayores de 18 años que estaban censado en el último ejercicio.