El Mareny ofrece su playa para probar una tecnología que agiliza el análisis del agua al ser 'foco recurrente de contaminación'

La playa del Mareny de Barraquetes ofrecía ayer un aspecto idílico: arenas blancas, sin gente y con el agua limpia y fresca. Pero no siempre es así. La costa ribereña es un “foco recurrente de contaminación” y esto ha llevado al alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, a interesarse por implantar sistemas de control de las aguas que permitan agilizar los resultados de los análisis que se realizan de forma periódica y decidir con mayor celeridad cuándo cerrar y cuándo abrir la playa. El verano pasado, el Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes tuvo que cerrar durante dos días la Platja del Rei. “Esto supone un problema, primero de salud, porque cuando se recoge la muestra tarda entre 24 y 48 horas en ofrecer resultados y eso quiere decir que durante ese tiempo la playa está abierta y la gente se está bañando, y si dan un trago de agua contaminada, puede suponer un riesgo grande. Y cuando llegan los resultados y la tienes que cerrar, es cuando el agua ya está limpia, y entonces la gente se marcha a otro pueblo y supone un perjuicio económico grande para El Mareny, porque los visitantes dejan de acudir a nuestros restaurantes y bares y de comprar en nuestras tiendas”, explica Sanjaime.

Ante esta situación, Sanjaime se puso a trabajar con sus compañeros de medio ambiente del PSPV-PSOE en la elaboración de una proposición no de ley para pedir a la Generalitat Valenciana “que estudie la viabilidad técnica, legal y económica” de implantar en la Comunitat Valenciana una nueva tecnología que se aplica desde hace diez años en Cataluña y que permite tomar muestras del agua a pie de playa con dispositivos portátiles basados en tecnología fotónica y biosensores y que ofrecen resultados de los análisis en cuatro horas. “Es un sistema que no es menos fiable que las analíticas que pauta la normativa europea y que resolvería los problemas de muchos alcaldes en temporada alta”, comenta Rosario Navalón, portavoz de medio ambiente del Grupo Socialista en Les Corts. El texto, que ha sido registrado esta semana, propone la implantación de sistemas de análisis rápido de la calidad de las aguas de baño en la Comunitat Valenciana, “transitar hacia un modelo de control más ágil que complemente las técnicas microbiológicas tradicionales, las cuales requieren actualmente entre 24 y 48 horas para ofrecer resultados sobre la presencia de bacterias como Escherichia Coli o Enterococos”, dice Navalón. Esta demora en el diagnóstico dificulta la toma de decisiones inmediatas ante episodios de contaminación puntuales derivados de fallos en sistemas de depuración o fenómenos meteorológicos extremos, como la dana de 2024, y que “cada vez son más frecuentes”, y que afectan tanto a la salud pública como a la economía turística del litoral, así como a la imagen de los municipios.

Jordi Sanjaime, Mª Luisa Carbó, Rosario Navalón y Benjamín Mompó, ayer en la Platja del Rei. / C. Llorca Ibáñez

Para presentar esta Propuesta No de Ley (PNL), Jordi Sanjaime invitó ayer a su paisano y compañero socialista, Benjamín Mompó, y a Rosario Navalón, ambos diputados del PSPV-PSOE en Les Corts a visitar la Platja del Rei, junto a la concejala Mª Luisa Carbó. Allí Navalón explica que la Comunitat Valenciana dispone de un litoral “de gran valor natural, económico y social, con 265 zonas de baño censadas en el Programa de Control y Vigilancia para 2025 y de ellas, más del 90 %, presentan niveles de calidad del agua excelentes en la costa”. No obstante, continúa la diputada, “se dan episodios recurrentes de contaminación que obligan al cierre de las playas”. Este problema podría reducirse con la implantación de la tecnología que da “más agilidad en el monitoreo de la calidad del agua” y que ayudaría también a mejorar la gestión de los episodios de contaminación extrema.

El plan de acción planteado incluye el desarrollo de un proyecto piloto durante la temporada de baño de 2026 que Sanjaime ha propuesto que se desarrolle en El Mareny de Barraquetes, además de en otras playas de alta afluencia de Alicante y Castellón, la integración progresiva de esta tecnología en el Programa de Control y Vigilancia y la reserva de partidas presupuestarias específicas para su despliegue.

Control más estricto sobre el agua que llega por el Xúquer

Además de la innovación tecnológica, el texto exige realizar estudios estructurales en zonas con contaminación recurrente para subsanar deficiencias en las redes de saneamiento y depuración en colaboración con la EPSAR y los ayuntamientos. Es el caso del Mareny de Barraquetes, y también de la playa suecana de Motilla, que el verano pasado estuvo cerrada diez días a causa de la contaminación de las aguas. Jordi Sanjaime asegura que la contaminación en esta zona costera procede del Xúquer y se debe a un proceso de depuración de las aguas residuales deficiente. “El agua que procede de los arrozales está en media hora en nuestras playas y los parámetros de contaminación coinciden”, indica. En este sentido, pide a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Generalitat “que pongan más énfasis en controlar las aguas que salen de las depuradoras”. Y reclama un “control más estricto” en épocas de mucho calor, ya que “con las elevadas temperaturas las bacterias no llegan a morir y se reactivan cuando llegan a la playa”, destaca el alcalde.

Por otro lado, Sanjaime reclama que los análisis de las aguas que la Conselleria de Medio Ambiente realiza cada quince días en temporada estival en las playas de Sueca, El Perelló y el Mareny se trasladen a cada uno de estos tres ayuntamientos, y no sólo al de la capital de la Ribera Baixa, que en verano no traslada las comunicaciones a los otros dos consistorios: “Si tenemos los análisis podemos actuar más rápido”, señala.

Finalmente, se apuesta por reforzar la transparencia mediante la actualización digital de los niveles de calidad en paneles informativos y canales oficiales, solicitando que el Consell rinda cuentas sobre el cumplimiento de estas medidas en un plazo máximo de tres meses.