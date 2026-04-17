Éste es el municipio valenciano que aún celebra las Fallas este fin de semana

El singular calendario fallero de la Ribera empezó a principios de marzo en municipios como Real y sigue activo superado el ecuador del mes de abril. Un municipio de la comarca se encuentra estos días inmerso en la celebración de sus fiestas josefinas. La falla El Masclet de l'Énova celebró el miércoles la 'plantà' de sus monumentos y este viernes da continuidad a su programa de actividades.

Un grupo de falleros ante el monumento plantado el miércoles. / Facebook

La comisión nació hace trece años cuando los padres y madres con hijos que pasaban de la guardería al colegio no se resignaron a dejar de celebrar la fiesta de las fallas y optaron por implantar las celebraciones josefinas creando una falla. "Se pensó y la gente respondió", explica la actual presidenta, Rosana Martínez. El Masclet no tiene más cargos representativos. No hay falleras mayores ni presidente infantil y cuenta en la actualidad con 212 integrantes.

Celebra habitualmente las fiestas la semana después de Sant Josep pero, en esta ocasión, la coincidencia con el Domingo de Ramos y la proximidad de la Pascua ha llevado a posponer la celebración hasta este fin de semana.

La comisión ha previsto para la tarde de este viernes (20,30 h) un pasacalle acompañada por la Agrupació Musical Enovense (AME) y, por la noche, un 'Correfocs' (23 h) y una discomóvil. Mañana sábado el día arrancará con una "despertà" a las 9 horas mientras que a las 13,45 horas hay prevista una "mascletà". Por la tarde tendrá lugar la ofrenda y se cerrará el día con una verbena. El domingo también arrancará con la tradicional "despertà" mientras que, a mediodía, la falla celebrará un pasacalle acompañada por la banda de música. Antes de comer también se disparará una "mascletà". La "cremà" de los monumentos cerrará por la noche las Fallas de 2026 en l'Énova.