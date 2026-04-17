Once bares y seis hornos tradicionales de Alzira se unen para premiar el mejor pan artesano y el bocadillo perfecto

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la agencia de desarrollo local IDEA, ha puesto en marcha una nueva edición de la ruta gastronómica “Entre pa i borreguet”, una iniciativa que celebra la tradición del esmorzaret valenciano y rinde homenaje a la excelencia del pan artesanal local. Desde el 20 de abril hasta el 20 de junio, la capital de la Ribera Alta se convierte en el epicentro de esta costumbre culinaria, permitiendo a residentes y visitantes degustar creaciones únicas elaboradas con el “borreguet”, el pan protagonista de esta campaña que busca poner en valor el oficio de los panaderos tradicionales.

El proyecto cuenta con la participación de un total de once bares y seis hornos locales, que han unido fuerzas para fomentar la colaboración entre el gremio de panaderos y el sector hostelero. Según ha señalado la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Gemma Alós, esta iniciativa no solo impulsa la gastronomía, sino que refuerza el tejido económico de Alzira al apoyar directamente a los establecimientos de proximidad. Tras el éxito de la edición anterior, que registró más de 2.000 participantes y alcanzó una gran repercusión en redes sociales con más de 115.000 interacciones, el consistorio apuesta por consolidar esta propuesta que fusiona calidad, tradición y dinamización comercial, según informan en una nota de prensa.

El pasaporte del 'esmorzaret'

Para participar, los comensales disponen de un pasaporte que deben sellar en los establecimientos visitados tras degustar el correspondiente bocadillo. El sistema de participación es sencillo: tras el almuerzo, el cliente solicita el sello y valora la experiencia a través de un código QR que remite a la web oficial. Este proceso permite optar a diversos premios divididos en categorías: quienes completen el pasaporte entero (los 11 bares) entrarán en el sorteo de diez tarjetas Alzira de 100 € y almuerzos dobles; quienes logren al menos la mitad de los sellos optarán a cinco tarjetas de 50 €; y aquellos que simplemente voten a través de la web podrán ganar una de las dos tarjetas de 100 € en juego.

Además del reconocimiento de los usuarios, la ruta otorgará los galardones “Borreguet d’Or” al mejor almuerzo (500 € para el bar), al mejor pan (500 € para el horno) y el “Cremaet d’Or” (100 €) a la mejor elaboración de este emblemático café. Los establecimientos participantes y sus respectivos proveedores de pan son: Artitapes (Forn Bèrnia), Ca Tomàs (Forn Sant Bernat), Garibaldi (Forn José Alonso), Casino Carreteros y Tenisquash (Forn Sant Francesc), Black Pork, Secret Juan y Bar La Muntanyeta (Forn Salva Llopis), Arnadí y Bar Estadi UD Alzira (Forn Francisco Brià) y Havok2 (Forn Bèrnia). Una vez cumplimentados, los pasaportes se depositarán en las urnas habilitadas en los locales participantes para participar en el sorteo final.