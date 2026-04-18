Carcaixent prueba con éxito dos mandarinos anti-‘pinyolà’ y resistentes a los hongos creados por el IVIA

Vera y Alborea son las dos nuevas variedades de mandarinos llamadas a garantizar el futuro de la citricultura valenciana. Se trata de dos híbridos desarrollados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) de la Conselleria de Agricultura para ofrecer alternativas más resistentes a los agricultores y que hacen frente a dos problemas recurrentes para los productores: la ‘pinyolà’ y los hongos.

El investigador Pablo Aleza Gil, coordinador de la Unidad de Citricultura del departamento de Citricultura y Mejora Vegetal del IVIA, ha presentado en Algemesí estas dos variedades en el marco de la Setmana de la Taronja, organizada por el Ayuntamiento de Algemesí. Estos dos nuevos tipos de mandarinos son fruto de la experimentación del instituto valenciano, ya han sido registrados por el IVIA y está en marcha el proceso para que el consejo rector de este organismo apruebe su comercialización, que podría estar lista para la próxima campaña: “Puede que la primavera de 2027 ya sean comerciales”, avanza Aleza.

Ambas variedades “dan muy buen resultado”, asegura. Ofrecen una fruta de calidad “excepcional” y una mayor producción, añade, por eso se han presentado como la apuesta de futuro para la citricultura valenciana. Ambas plantas se han probado ya en tierras ribereñas. La variedad Alborea es la más antigua, se está testando desde 2002 y está presente en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent desde julio de 2008. Vera es más reciente: en julio de 2012 se injertaron siete árboles en parcelas del IVIA en Moncada y desde este mismo año se está cultivando en Carcaixent.

Híbridos para la reconversión citrícola

Las mandarinas Vera y Alborea son híbridos triploides desarrollados por el IVIA para la reconversión citrícola. Se caracterizan por su alta calidad, ausencia de semillas y resistencia a enfermedades como la Alternaria. Ambas variedades permiten cubrir la campaña de recolección entre mediados de diciembre y marzo. “Son híbridos triploides con nueve cromosomas, más que las variedades comerciales de mandarinas. Sus órganos reproductores no son viables y no producen semillas, lo que evita la polinización cruzada o ‘pinyolà’. Con ellas se obtienen frutas sin semillas, que es lo que piden los consumidores”, explica Pablo Aleza.

Además, “medioambientalmente son más sostenibles porque al no producir semillas pueden haber abejas en nuestros campos, y esto es muy beneficioso por su importante acción polinizadora”. Aleza recuerda que existe normativa que impide ubicar colmenas a menos de 4 kilómetros de los campos de cítricos. “Con estas variedades no existe ese problema, se pueden poner colmenas en los campos de Vera y Alborea, pueden coexistir la agricultura y la apicultura”, subraya.

Mandarinas Vera cultivadas de foorma experimental por el IVIA. / Levante-EMV

La mandarina Vera es una clementina macho de maduración temprana obtenida de la polinización de Clementina de Nules. Su época óptima de maduración es a principios de octubre, y puede recolectarse desde finales de septiembre a principios de noviembre. Los frutos tienen un calibre de 55-60 mm. En catas realizadas durante ocho campañas, los frutos se han caracterizado por tener un aspecto atractivo, similar a las clementinas, excelente facilidad de pelado, sabor dulce, textura fundente sin residuo de gajo, con valoraciones generales siempre muy buenas, de acuerdo con la ficha del IVIA.

Alborea, por su parte, es una hibridación de Fortune y Wilking y es más tardía: su época óptima de maduración es a principios de enero, aunque puede recolectarse desde principios de diciembre hasta finales de enero. Su color exterior “es más fuerte y tiene un aroma más fuerte y cítrico”, detalla el investigador. Produce fruta “con excelentes propiedades organolépticas” y que también es fácil de pelar, destaca.

Frutos del mandarino híbrido Alborea. / Levante-EMV

Ambas dan “buen resultado”. En los árboles de mandarino Vera evaluados, no se han observado en ninguna campaña síntomas de Alternaria sobre frutos ni hojas; también el árbol de Alborea es resistente a la Alternaria. Las dos han sido testadas en la Ribera, así como en diferentes zonas geográficas, “mostrando un comportamiento agronómico adecuado” que las hace aptas para su implantación esta comarca, valora el investigador del IVIA, donde daría solución a los problemas que plantean los cultivos tradicionales y permitiría prolongar la campaña de recolección de clementinas hasta el mes de enero cuando ya no se dispone de fruta de excelente calidad.

Royalties bajos para implantar estas variedades

Estas dos variedades forman parte de la estrategia del Consell para mejorar la competitividad del sector mediante la introducción de nuevas variedades más resistentes y productivas. Al ser fruto de la investigación del IVIA, el royalty que se establecerá para su comercialización será más económico: “Por lo general, los royalties del IVIA suelen ser más bajos que los de las empresas, y podrían estar entre los 1 y 2 euros por planta, aunque aún está pendiente de determinar”, indica Pablo Aleza Gil.

Una vez autorizada la comercialización de estas dos nuevas variedades por el consejo rector del IVIA, se llevará a cabo la licitación del desarrollo de las plantas a través de una empresa de viveros o especializada en la gestión de cítricos, para que promocione los híbridos y promueva su comercialización. Después será un gran vivero el que se encargue de la proliferación de los plantones. La previsión es que su comercialización dé comienzo a finales del primer trimestre del próximo año.