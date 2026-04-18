La concejal Pilar Moncho liderará a Compromís en Sueca en las municipales de 2027

La concejal Pilar Moncho encabecerá la candidatura de Compromís per Sueca en las municipales de mayo de 2027 tras haber sido ratificada por unanimidad en una asamblea celebrada este viernes por el colectivo. La formación valencianista destaca que la elección de Moncho es una apuesta “por una figura de experiencia contrastada y capacidad de gestión para consolidar el cambio político iniciado en agosto de 2024”, cuando Compromís regresó al gobierno municipal tras presentar una moción de censura con el grupo independiente Sueca per Davant (SxD) y el Partido Popular para desbancar al entonces alcalde del PSPV, Dimas Vázquez.

Moncho toma el relevo de Vicent Baldoví como cartel electoral de Compromís en Sueca. Ocupaba el segundo lugar en la lista municipal de 2023, aunque la temprana renuncia al escaño del candidato tras quedar inicialmente Compromís en la oposición situó a Moncho al frente del grupo municipal. Entonces ya contaba con una larga trayectoria como cargo público.

“Asumo este reto con ilusión y, sobre todo, con la responsabilidad de quien sabe que Sueca no puede permitirse volver a estar en manos de aquellos que la han hundido”, ha señalado Pilar Moncho tras su designación en una clara referencia al PSPV local. “Quiero que cada vecino y vecina se sienta parte de este proyecto. Tenemos la experiencia para gestionar y la ilusión para construir la ciudad que queremos. Nos queda mucho para hacer, pero el camino ya lo hemos iniciado: la cabeza en el trabajo, ‘trellat’ y una visión clara de futuro para construir una Sueca mejor”, ha incidido.

Compromís defiende que su acción de gobierno ha fijado como prioridad rescatar la gestión pública y devolver la estabilidad financiera e institucional al Ayuntamiento de Sueca y que la elección de Moncho responde a la “necesidad” de dar continuidad a este modelo de “gestión responsable, centrado en las personas y en la eficiencia administrativa que ha caracterizado la etapa actual”.

“Con una mirada puesta en 2027, la propuesta de Compromís nace de la esperanza y la ilusión colectiva de recuperar el impulso de una ciudad viva y moderna, huyendo de la parálisis del anterior equipo de gobierno y ofreciendo a las vecinas y vecinos un horizonte de certezas y ambición compartida para hacer frente a los grandes retos del presente: el acceso a una vivienda digna, el deterioro crónico del servicio de Cercanías y la adaptación a fenómenos meteorológicos como la dana”, señalan desde la formación valencianista, que consideran a Moncho “la figura idónea para liderar esta nueva etapa y hacer frente con garantías a los retos señalados”.

La candidata de Compromís en las municipales del próximo año se fija como prioridad mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los suecanos y suecanas y que a acción municipal “sea un motor de soluciones reales que pongan a Sueca al lugar que se merece”.

Noticias relacionadas

Compromís ha anunciado que mantendrá reuniones con el tejido asociativo, cultural y empresarial suecano para recoger todas las sensibilidades y propuestas por la elaboración de un futuro programa político.