Cullera inicia la regularización del paseo marítimo de cara a su remodelación integral

El Ayuntamiento de Cullera ha iniciado el proceso para regularizar definitivamente uno de los espacios más emblemáticos de su litoral tras años de actuaciones. El consistorio ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que permitirá legalizar las obras del paseo marítimo en el tramo comprendido entre la playa de El Racó y la de San Antonio.

El anuncio, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abre un periodo de información pública de veinte días hábiles para que administraciones, colectivos y particulares puedan examinar el proyecto y presentar alegaciones antes de su resolución definitiva.

El Ayuntamiento de Cullera anunció en febrero una reforma integral del paseo marítimo con una inversión de nueve millones de euros procedentes de Europa que será complementada con aportaciones municipales. La intervención tiene como objetivo principal mejorar la resiliencia del paseo marítimo y reforzar la prevención ante catástrofes naturales y temporales marítimos, mediante la adaptación de la infraestructura al actual contexto de cambio climático. El proyecto permitirá preparar Cullera para hacer frente a futuros fenómenos extremos, garantizando la seguridad y la protección ante fuertes episodios climáticos.

La intervención que se prevé ejecutar en este tramo responde a una transformación profunda del paseo marítimo, concebida como una reurbanización integral del frente costero. El proyecto ha incluido la renovación de pavimentos con materiales más resistentes y accesibles, la ampliación de zonas peatonales y la eliminación de barreras arquitectónicas, configurando un espacio continuo y adaptado a todos los usuarios.

Además, se han incorporado nuevas áreas ajardinadas con vegetación adaptada al medio litoral, mejorando la integración paisajística y aportando zonas de sombra en un entorno altamente expuesto. El rediseño ha priorizado el uso peatonal frente al tráfico rodado, reforzando el carácter social y turístico del paseo.

El proyecto también ha supuesto la modernización del mobiliario urbano —con bancos, iluminación eficiente y señalética— así como la mejora de los accesos a la playa mediante pasarelas y rampas adaptadas. A ello se suma la renovación de infraestructuras básicas como redes de drenaje, canalizaciones y servicios, clave para soportar el elevado uso durante la temporada estival.

El paseo marítimo entre El Racó y San Antonio constituye uno de los principales activos turísticos de Cullera y un eje vertebrador de su economía local, concentrando buena parte de la actividad hostelera y comercial.

Sin embargo, al estar situado sobre dominio público marítimo-terrestre, su ocupación requiere autorización expresa del Estado. La solicitud de concesión busca dotar de plena seguridad jurídica a unas infraestructuras ya ejecutadas y en uso.