El Alzira visita el difícil campo del At. Saguntino con el optimismo de llevar tres partidos sin encajar un gol
Pascu Domingo pierde para el domingo (18 h.) al medio centro Rigo
Años atrás parecía una utopía que los prometedores entrenadores de la cantera alzirista pudiesen llegar al primer equipo primero con Dani Ponz y después con Pau Quesada o Marc Garcia en el banquillo. Los altos vuelos que han tomado los tres y la situación del club han llegado a abrir esa pesada puerta. Primero Carlos Sapiña y ahora Pascu Domingo han llegado al banquillo del Luis Suñer y otro extécnico del Juvenil A blaugrana, Guillem Beltrán, se ha estrenado como en el fútbol amateur en un histórico como el Atlético Saguntino.
Aunque el técnico de Sedaví decía en la primera vuelta que la buena marcha de los del Camp de Morvedre era fruto de empezar contra equipos menores, la liga pone a cada uno en su sitio y tras 30 jornadas es tercero a tres puntos del At. Levante y siete del Castellonense. “Tenemos una plantilla muy joven donde solo diez futbolistas habían jugado en Tercera y apenas 24 años de media de edad. A su calidad se ha unido la buena marcha que les ha catapultado para luchar los partidos hasta el final”, comenta Beltrán. El entrenador rojillo ha recordado a su plantilla el partido de la primera vuelta en la que perdieron 3-1 en Alzira.
Los del Nou Camp de Morvedre cuentan con otra ayuda externa, la de un empresario de Tarragona, afincado en València, Maurici Segú, que ha inyectado 100.000 € “que, aunque vamos al día en los pagos, dan tranquilidad para asegurar el futuro”, explicó el técnico saguntino. Aprovechando el ambiente positivo que se vive, la directiva ha determinado el partido como día del club. Las entradas costarán 15 € para los aficionados azulgranas. Guillem Beltrán tendrá la baja de su jugador más importante, Adama Traoré.
Por su parte, Pascu Domingo pierde para el domingo (18 h.) al medio centro Rigo, por acumulación de amonestaciones. Sobre el central Manu Castillo, aunque ha incrementado la intensidad de sus entrenamientos, “queremos ir con precaución para que no recaiga de la lesión que le ha tenido apartado dos meses”. La disputa del partido del Juvenil el sábado le permitiría contar con un futbolista del equipo que dirige Adrián Pérez. Los tres partidos en los que la primera plantilla blaugrana ha acabado con la portería a cero permite a los alziristas a ser más optimistas en un campo tan complicado. Dirigirá el encuentro el debutante David González Zamora.
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