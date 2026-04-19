El paisaje de l’Albufera cautiva el corazón de Alba Flores

Benifaió, El Mareny y Sueca son los tres municipios ribereños por los que ha rodado el equipo de la película “Bypass” durante la grabación del último trabajo de la valenciana Lucía Casañ Rodríguez, responsable del guión y la dirección de este ‘road movie’. Alba Flores es la cara más reconocible del elenco de artistas que participan en el largometraje, que acabó su etapa de rodaje esta semana pasada en la Facultad de Medicina de València. Junto a ella actúan también los actores Hwidar Abdelatif, Resu Belmonte y Teresa Lozano, en una película que cuenta también como co-protagonista animal con la cerdita malagueña Lady, que interpreta el papel de Rosa, compañera de andanzas de Alba Flores.

La historia cuenta la dicotomía a la que se enfrenta Amal (Alba Flores) cuando se plantea someterse a una operación para la implantación del corazón de un cerdo para tratar de mejorar su delicada salud, una decisión difícil por la controversia que genera en la sociedad. Pese al éxito médico, el rechazo social y las críticas animalistas la empujan a un aislamiento que deriva en un proceso de "asilvestramiento" y un vínculo místico con el animal. La película aborda la salud mental y la comunicación desde una perspectiva de comedia con tintes de fábula.

El equipo de la película descansa del trabajo junto a los arrozales del Mareny. / Levante-EMV

Y esta conexión con los animales va más allá de la ficción: “Alba es súper amante de los animales”, asegura la productora, Ana Camacho, de Turanga Films. Su estima por la naturaleza ha facilitado, sin duda, el rodaje, ya que además de la cerdita Lady, también ha compartido tiempo y trabajo con una gran vaca rubia de nombre Lluvia de una granja cercana y con varios pollos. “A Alba le encanta la naturaleza en general, y las aves en particular”, asegura la directora Lucía Casañ y, cuando supo que venía a l’Albufera, no dudó en “traer de su casa un telescopio para poder observar las aves en los pequeños ratos libres que tenía durante el rodaje”, cuenta la directora. “De hecho, también animó al equipo a asomarse por el telescopio y poder observar. Fue bonito”, añade.

No obstante, para Flores, el rodaje ha sido una experiencia física y emocionalmente intensa, especialmente por la interacción con Lady, la cerda coprotagonista: "Hacerlo tiene su idiosincrasia, sus propios tiempos y esto ha sido lo más bonito, porque lo estamos haciendo de la manera más amable posible", ha comentado a Levante-EMV. Por su parte, Casañ ha explicado que concibió la idea tras conocer la noticia del primer xenotrasplante real, cuestionándose qué es lo que realmente nos define como humanos. La directora defiende el uso del humor para tratar temas profundos, asegurando que le gusta "hablar de grandes temas a través de la comedia, porque el mundo ya tiene bastantes dramas". Flores, por su parte, ha alabado la capacidad de Lucía Casañ como directora de actores para guiarla en la construcción de un personaje tan complejo: "Ha sido como darme un mapa pero buscando mi personalidad", explica, subrayando además que la pasión de la cineasta "se nota en cada plano".

La Casa de Rubert y la calle Ermita de Benifaió se convirtieron en plató cinematográfico durante tres días. / Levante-EMV

Del paso por los tres municipios de la Ribera les queda un buen recuerdo. “Los ayuntamientos se han volcado muchísimo y nos han facilitado siempre el rodaje”, destaca la productora. También los vecinos les han proporcionado “un trato muy bueno”. En Benifaió, el equipo permaneció tres días rodando en una antigua casa tradicional deshabitada, la Casa de Rubert. El director de fotografía, Borja V. Salom, es original de Benifaió, donde vive su familia y conocía el lugar, aunque no fue él quien descubrió la casa, sino el equipo de localización: “Buscábamos una casa con un gran salón para rodar los interiores y esta casa era perfecta”, explica Ana Camacho. Transformaron la calle Ermita en escenario cinematográfico, con lluvia artificial según requería el guión. “Intentamos ser lo más discretos posible, para no entorpecer a los vecinos y facilitar la concentración de los actores”, relata la productora.

Una gasolinera abandonada en la CV-502 del Mareny adquiere gran protagonismo en la 'road movie'. / Gael San José Hernández

Los exteriores se rodaron en El Mareny: “Necesitábamos carreteritas, paisaje de l’Albufera…” y los localizadores dieron con la CV-502, en el Mareny de Barraquetes. En el kilómetro 6 hay una gasolinera abandonada que tiene gran protagonismo en la película. También cerca de allí, junto a la Acequia de la Llosa, encontraron una nave arrocera en desuso que conservaba en su interior numerosa maquinaria y elementos del cultivo del arroz que también les ha dado juego en la producción, detalla Camacho. Este paisaje abierto ha resultado inspirador para el equipo y para los actores. “Allí no había gente, estábamos solo nosotros en medio de un gran plató natural”, dice la productora.