Alzira inaugura un mural feminista del artista Dridali para visibilizar la lucha contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Alzira ha inaugurado esta mañana un nuevo mural feminista en el Centro de Formación de Personas Adultas Enric Valor. La obra es creación del artista valenciano Adrián Mateo, conocido internacionalmente como Dridali, y tiene como objetivo principal visibilizar la lucha contra la violencia de género. Bajo el lema “Tota una vida mereix viure's sense por”, esta intervención artística se enmarca en la campaña contra la violencia de género que el consistorio inició el pasado 25 de noviembre y forma parte de la programación anual de la Unidad de Igualdad. El proyecto busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de una educación igualitaria para erradicar las violencias contra las mujeres y reforzar las redes de apoyo.

Asistentes a la presentación del mural feminista realizado en la Escola d'Adults Enric Valor. / Pascual Fandos

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alzira, Amèlia Blanquer, ha presidido el acto de inauguración destacando la potencia del mensaje visual de la obra: "Es mucho más que un mural, es una conversación abierta, necesaria y valiente porque aquello que no se ve es como si no existiera", ha descrito. La regidora ha enfatizado que, en pleno año 2026, la sociedad todavía debe luchar contra la violencia machista y vicaria, por lo que este mural representa una conversación necesaria que no se puede eludir.

Además, ha explicado que la ubicación en el centro Enric Valor responde a una estrategia deliberada: es un lugar de paso diario para vecinos, estudiantes universitarios y usuarios del autobús al hospital. Con esta elección, el ayuntamiento pretende que el arte llegue a toda la ciudadanía y no solo a quienes lo buscan específicamente: "Queremos transmitir el debate". El Ayuntamiento de Alzira ha escogido al artista internacional Dridali porque es "una de las voces más destacadaas en el arte urbano actual". El trabajo realizado "transmite lo que se quier decir sin palabras", asegura Blanquer.

Arte para interpelar a la ciudadanía

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha reafirmado el compromiso municipal con esta iniciativa. Domínguez ha resaltado la dimensión educativa del mural, calificando la sensibilización como una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. "Es una iniciativa para visibilizar la lucha contra la violencia de género. La mirada de las dos mujeres ya nos lo dice todo sin necesidad de hablar", ha declarado. Es voluntad del consistorio incrementar estas lecturas artísticas de la realidad de las mujeres para "recordar a la población que todas las personas tienen derecho a vivir con libertad, dignidad y sin miedo, independientemente del género, la edad o la situación", ha añadido.

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La obra ha sido financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. El estilo de Dridali se caracteriza por un marcado hiperrealismo y la fuerza expresiva del rostro humano, elementos con los que consigue transformar el espacio público en un escenario de reflexión colectiva para todos los viandantes.