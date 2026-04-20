Caníbal Burguer de Alzira se corona en el concurso de gazpacho de Tous en un día de éxito para chefs de la Ribera

Tous ha vuelto a demostrar este domingo por qué su certamen gastronómico se ha consolidado como una de las citas imprescindibles en el calendario valenciano. En una jornada marcada por las altas temperaturas y un ambiente festivo inigualable, la hamburguesería alzireña Caníbal Burguer se alzó con el primer premio de la séptima edición del Concurso Gastronómico de Gazpacho de Tous, un galardón dotado con 3.000 euros en metálico que reconoce la maestría de este establecimiento en la elaboración de un plato bien arraigado en la tradición local. El éxito de la capital de la comarca fue rotundo, ya que el restaurante El Greco, también de Alzira, obtuvo el segundo lugar con un premio de 1.500 euros, mientras que el bronce y los 500 euros correspondientes al tercer puesto viajaron hasta la vecina Carcaixent de la mano del restaurante Ribera.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y el diputado de Cultura, Paco Teruel, acompañaron al alcalde de Tous, Cristóbal García. / Levante-EMV

El evento, que transformó la habitual tranquilidad de este municipio en una auténtica fiesta del sabor, contó con una destacada presencia institucional. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el diputado de Cultura, Paco Teruel, no quisieron perderse la cita y acompañaron al veterano alcalde de la localidad, Cristóbal García, en esta jornada festiva. El Ayuntamiento de Tous quiso agradecer expresamente el apoyo de la corporación provincial a un certamen que no solo ensalza la cocina autóctona, sino que sirve de motor económico para la zona, según reconoció el alcalde. Las autoridades pudieron comprobar de primera mano el "increíble nivel" de los 33 chefs participantes que, a pleno sol y junto al fuego de leña, cocinaron de forma simultánea en el centro del pueblo.

Platos de gazpacho, a punto de ser degustados por el jurado del certamen. / Levante-EMV

Carne de caza para un buen gazpacho touero

El gran protagonista de la jornada fue el denominado “gazpacho de pastor”. Como bien recordó durante el acto el organizador del certamen, Fran Sanjuan, es fundamental diferenciar esta receta de otras elaboraciones similares de localidades cercanas como Ayora o los pueblos de La Canal de Navarrés. Aunque comparte raíces con el gazpacho manchego, el de Tous posee matices únicos que lo convierten en “una delicia de las comarcas del interior valenciano”, destacó. Su origen se remonta a los tiempos en los que los pastores recorrían los montes con el ganado y necesitaban platos contundentes para recuperar fuerzas. Fieles a esa tradición, los participantes debieron emplear obligatoriamente carne de monte como la perdiz, la liebre y el conejo, además de la torta elaborada en la propia localidad. El sofrito y el caldo se completaron con ingredientes de proximidad: tomate, cebolla, ajo, cacahuetes tostados, perejil, azafrán, pimentón, pimienta y un ramillete de hierbas aromáticas compuesto por tomillo, romero y la indispensable 'pebrella', explicó el promotor.

Numerosos vecinos y visitantes participaron en la jornada festiva en Tous. / Levante-EMV

Feria medieval y gran ambiente

El concurso se enmarcó dentro de la Feria de San Valentín, una propuesta que combina el fomento del comercio artesano local con el ocio para toda la familia con una feria medieval paralela. De este modo, los vecinos de Tous y los numerosos visitantes llegados de otras localidades disfrutaron de un domingo diferente donde la gastronomía fue el nexo de unión. El jurado, compuesto por profesionales de la comunicación y expertos gastronómicos, destacó la dificultad de la elección a causa del gran nivel técnico y gastronómico de los participantes. Con el éxito de esta séptima edición, Tous reafirma su posición como referente del turismo gastronómico, logrando que su gazpacho de pastor sea ya un emblema reconocido más allá de sus fronteras municipales.