CCOO alerta en Alzira de que el precio del alquiler hace «inviable» vivir con el salario mínimo

Comisiones Obreras ha celebrado hoy en la Casa de la Cultura de Alzira una multitudinaria asamblea de delegadas y delegados con un doble objetivo: conmemorar el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) y movilizar a la clase trabajadora ante la proximidad del Primero de Mayo. Durante el encuentro, los responsables sindicales han puesto sobre la mesa las principales urgencias sociales y laborales que afectan a la comarca de la Ribera, situando el acceso a la vivienda, la mejora salarial y la prevención de riesgos en el centro de sus reivindicaciones.

Andrés Bermejo, secretario general de CCOO la Ribera-la Safor, ha vinculado estas festividades con el inicio del proceso de regularización de personas inmigrantes, un hito en el que el sindicato colaborará activamente desde sus sedes de Alzira y Gandia. Bermejo ha subrayado el consenso con el sector empresarial sobre la necesidad de que estos trabajadores puedan ejercer su labor de manera legal. Sin embargo, el dirigente ha alertado sobre la grave crisis de la vivienda, calificándola como el principal problema de la sociedad valenciana actual. Con precios de alquiler que oscilan entre los 800 y 900 euros, Bermejo considera "inviable" la subsistencia de quienes perciben el salario mínimo de 1.221 euros, advirtiendo que esta brecha aboca a una creciente radicalización social.

El secretario comarcal, Andrés Bermejo, junto a la secretaria general, Ana García Alcolea, y otros representantes sindicales. / Levante-EMV

En el ámbito de la salud laboral, bajo el lema ‘Trabajar sí, enfermar no’, el responsable de esta área en la comarca, David Rosell, ha instado a no tratar la seguridad como un coste, sino como una prioridad absoluta. Rosell ha denunciado que la normalización del estrés y la sobrecarga supone un riesgo inaceptable y ha pedido reforzar la cultura preventiva mediante evaluaciones de riesgos reales y la participación activa de los empleados. En esta misma línea, Antonio Inarejos, secretario de Salud Laboral de CCOO PV, ha criticado que enfermedades profesionales como el cáncer laboral o las patologías derivadas del estrés se oculten como dolencias comunes para ahorrar costes, sentenciando que "lo que no se reconoce, no se protege".

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Finalmente, la secretaria general de CC OO País Valencià, Ana García Alcolea, ha hecho un llamamiento a la movilización para el Primero de Mayo. García ha abogado por un reparto justo de la riqueza y políticas que prioricen a las personas frente a los intereses económicos. Además de reclamar reducciones de jornada y una modificación en las condiciones de despido, la líder sindical ha defendido la democracia frente a los discursos de odio, asegurando que la organización trabajadora es la mejor herramienta para conquistar derechos y garantizar que el trabajo sea un medio de vida y no una causa de enfermedad.