La cofradía del Huerto pone el broche de oro con el triunfo en el concurso nacional de tambores de Alzira

La Cofradía de Oración de Jesús en el Huerto ha puesto el broche de oro a una destacada temporada tras imponerse en el Concurso Nacional de Bandas de Alzira, sumando este triunfo a la victoria lograda semanas atrás en Monzón y al subcampeonato conseguido en el prestigioso Concurso Nacional de Híjar.

Fuentes de la banda destacan que los resultados confirman el excelente momento de una formación alzireña que en los últimos años ha experimentado una evolución constante, situándose con regularidad entre las bandas más destacadas del panorama del tambor y bombo.

La trayectoria reciente del Huerto en Híjar refleja esa progresión, con un cuarto puesto en 2022 empatada a puntos con la tercera clasificada, otro cuarto puesto en 2024, un quinto puesto en 2025 y el reciente segundo puesto logrado este año. Además, la banda ya alcanzó anteriormente un meritorio sexto puesto en 2015 en el certamen aragonés.

En Alzira, la agrupación mantiene también una línea muy regular, acumulando en los últimos años varios podios y títulos, consolidándose como una de las bandas de referencia del concurso local, señalan desde la cofradía.

La presente temporada ha supuesto además un nuevo impulso con la victoria conseguida en Monzón, uno de los certámenes más reconocidos fuera de la Comunitat Valenciana, reforzando así el crecimiento competitivo y musical de la banda.

Especialmente emotivo ha sido para la banda el triunfo en Alzira este fin de semana, donde la agrupación ha vuelto a sentir el respaldo de su ciudad en una plaza entregada desde la salida hacia el escenario, en una muestra de la conexión existente entre la cofradía y el público local.

El concurso ha vuelto a poner de manifiesto el alto nivel de las bandas participantes y la gran tradición existente en Alzira, convertida desde hace años en una cita destacada dentro del calendario del tambor y bombo. La tamborrada forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco desde 2018.