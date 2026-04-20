Cullera cierra sus fiestas patronales de 2026 con una participación masiva

Cullera ha puesto este domingo el punto final a sus fiestas patronales de 2026 tras ocho intensos días en los que la localidad ha vivido una de las ediciones más participativas de los últimos años. Más de ciento cincuenta actos han conformado una programación diversa y diseñada para todos los públicos, con actividades culturales, religiosas, musicales y festivas que han llenado calles, plazas y barrios del municipio.

El acto más simbólico y emotivo tuvo lugar en la jornada de clausura, con el tradicional paseo de la Mare de Déu de l'Encarnació, conocida popularmente como 'la Moreneta', a hombros de los portadores de la Aurora de San Antonio. La imagen recorrió la orilla del mar Mediterráneo en una estampa cargada de devoción, emoción y arraigo, acompañada por numerosos vecinos y visitantes que no quisieron perderse uno de los momentos más esperados del calendario festivo.

Tras este recorrido marítimo, la patrona emprendió su regreso al Santuario del Castillo de Cullera, donde permanecerá hasta el próximo año. Este acto, profundamente arraigado en la tradición local, ha vuelto a congregar a centenares de fieles en una subida que simboliza el cierre oficial de las celebraciones.

Las fiestas, declaradas de interés por su valor cultural y patrimonial, han destacado no solo por la elevada participación, sino también por la descentralización de su programación. Prácticamente todos los barrios de Cullera han acogido actividades, lo que ha favorecido una implicación directa del tejido vecinal y ha permitido acercar la fiesta a cada rincón del municipio.

El ayuntamiento y las entidades organizadoras han valorado muy positivamente el desarrollo de esta edición, subrayando el ambiente de convivencia, la ausencia de incidentes destacables y la capacidad de las fiestas para atraer tanto a residentes como a visitantes.

Con el regreso de la patrona a su santuario, Cullera inicia ahora un nuevo ciclo en el que las comisiones y responsables festivos comenzarán a trabajar en la preparación de las fiestas mayores de 2027. Un proceso que, como cada año, requerirá meses de dedicación para mantener y reforzar una tradición que forma parte esencial de la identidad colectiva del municipio.