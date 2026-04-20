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El equipo artístico del estilista de Alzira Carlos Valiente también conquista Brasil

La firma presenta su última colección en un "show" ante más de 1.500 profesionales de todo el mundo en el que participaba como invitada

Sara Piera, integrante del Art Team de Salones CV, durante la demostración.

Sara Piera, integrante del Art Team de Salones CV, durante la demostración. / Nay Sampaio

Óscar García

Alzira

El equipo artístico de Salones Carlos Valiente de Alzira ha cosechado un nuevo éxito en su participación como invitado en los Live Fashion Hair Awards de São Paulo (Brasil) ante más de 1.500 profesionales del sector. Se trata de una de las mayores citas mundiales de la peluquería.

Carlos Valiente, a la derecha, trabaja con un de los modelos.

Carlos Valiente, a la derecha, trabaja con un de los modelos. / Nay Sampaio

En el marco del Hair Summit 2026, el equipo presentó en directo su última colección en un show que captó la atención de los más de 1.500 profesionales del sector asistentes al evento. Una puesta en escena marcada por la creatividad, la técnica y una clara apuesta por la innovación que reafirma la identidad artística de la firma alzireña, que destaca que su presencia en este encuentro estratégico "no solo responde a nuestra sólida trayectoria, sino que refuerza nuestra proyección en mercados internacionales clave, especialmente en el ámbito latinoamericano, donde la marca continúa ganando visibilidad e influencia".

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Con esta participación, Salones CV lleva su visión de la moda capilar a algunos de los escenarios más relevantes del sector. Carlos Valiente ha señaladl que “lo que hemos vivido en Brasil ha sido una experiencia brutal, subir a un escenario así y sentir la respuesta del público internacional confirma que estamos en el camino correcto. No se trata solo de mostrar nuestro trabajo, sino de conectar, inspirar y seguir llevando nuestra visión a lo más alto".

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