Jornada aciaga con doble derrota: El Alzira cae a puestos de descenso y el Castellonense ve reducida su ventaja

Doble derrota de Castellonense y Alzira que complica la vida a ambos. La segunda consecutiva de los albinegros, esta vez como local ante el Ontinyent 1931, ha sido aprovechada por sus perseguidores, At. Levante y At. Saguntino, para situarse a uno y cuatro puntos de diferencia del todavía líder. Hace dos semanas estaban a cinco y diez unidades. Además, el equipo de Iñaki Rodríguez recibirá el domingo a las 11’15 al At. Saguntino en l’Almenà, que podría acercarse a un único punto.

El ex del Castellonense Alberto Oca abrió el marcador a los 14 minutos, pero Iker Garijo rehizo el empate cinco minutos después. En la segunda parte, en el 62, Murillo daba la vuelta al electrónico aunque solo cuatro después, Sempere logró su séptimo tanto para que volviese la igualada. El mazazo llegó en el tiempo añadido, cuando Lluís Felipe lograba el 2-3 que devuelve a los de la Vall d’Albaida una posibilidad para jugar el play-off. Eso sí, los ontinyentins deberán lograr cinco puntos más que la Nucia, con nueve en juego.

Por su parte, la UD Alzira volvió a puestos de descenso directo a Lliga Comunitat al perder 1-0 en Sagunt. El partido podría haber cambiado de signo si Tanque hubiese conectado a gol el centro recibido por Carles Marco a los 12 minutos. Sin embargo, en un partido en el que no pasaba nada, el At. Saguntino rompió la racha de 304 minutos sin encajar a las órdenes de Pascu Domingo. Climent conectó un cabezazo, libre de marca, en el segundo palo.

Tras el descanso, con la salida de Bryan por un extenuado Traver que jugó forzado, el juego alzirista mejoró. Sin embargo, las lesiones pasaron factura. Ya a los 25 minutos Jefrie tuvo que ser sustituido por Jorge Díaz y en el 50 Chust dejó su sitio a Gomis. Este último también tuvo que retirarse veinte minutos después por lesión. De nuevo en el minuto 12, ahora de la segunda parte, Tanque pudo marcar. Su cabezazo lo tocó Huesca y lo envió a córner. En la última media hora, los locales volvieron a tomar el mando y fue un ex de la cantera alzirista, el burrianense Marc Palomero, el que tuvo la sentencia en varias ocasiones.

A la posición de descenso directo se une que el Intercity sigue en caída libre y tras ocho jornadas sin ganar se ha metido en posición play-out. Además, el Castellón B que solo ha ganado un partido de los últimos siete se ha puesto a dos puntos de play-out. Los albinegros podrían alejarse de esta plaza este domingo si ganan en Barbastro, equipo que ahora ocupa esta posición. Una derrota les complicaría la vida porque el Ibiza, que está en descenso, recibe al Andratx y Poblense en su feudo.

Noticias relacionadas

Autobús a Vall d’Uixó

El Alzira, por su parte, debe centrarse en volver a ganar y en primer lugar lo ha de hacer contra el salvado Vall d’Uixó. Los de la Plana tienen una minúscula opción de jugar el play-off: ganar los tres partidos y que la Nucia también los pierda además de sacar tres puntos más que el Ontinyent. Para tener el apoyo de la afición el club facilitará el desplazamiento en bus gratuito y el coste de la entrada a 10 €. Si viajan en coche, la entrada costará 15 euros.