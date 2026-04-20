La oficina La Clau de Alzira atiende a 300 personas en el primer día del proceso de regularización extraordinaria

Casi 300 personas han sido atendidas esta mañana en la oficina de La Clau del Ayuntamiento de Alzira, servicio municipal centralizado para las atenciones a la ciudadanía, en relación con información sobre las gestiones del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. De ellas, solo 60 citas habían sido concertadas previamente. Según la coordinadora de La Clau, Isabel Serra, la semana pasada ya se notó un aumento de las consultas y del volumen de personas que frecuentaron esta oficina municipal. Pero ha sido hoy lunes, día en que comienza el plazo para presentar las solicitudes, cuando más se ha notado este incremento. De hecho se ha generado una cola, cosa no habitual en esta oficina, que llegaba hasta la esquina de la fachada principal, según ha indicado la coordinadora.

En La Clau, los interesados en el proceso, pueden obtener el certificado de empadronamiento y tramitar la solicitud del informe de vulnerabilidad, que será facilitado a través del departamento de Servicios Sociales, cuyos trabajadores se encargarán de contactar personalmente con cada persona solicitante. No obstante, desde La Clau recomiendan a la población que solicite cita previa para agilizar las atenciones a través de la web citaprevia.alzira.es .

Entidades colaboradoras

Comisiones Obreras (CC OO) de la Ribera está ultimando el sistema de atención a las personas migrantes para ofrecer un servicio completo de información y tramitación que podría empezar a funcionar la semana que viene. El secretario del sindicato, Andrés Bermejo, dice que hoy han empezado a recibir consultas, pero que el proceso, de momento, no ha generado una expectativa especial en la capital de la Ribera Alta. De momento, en las oficinas de CC OO en la calle Salvador Perlés de Alzira, cabe la posibilidad de acceder a través de un código QR a un formulario donde registrar un correo electrónico para recibir una cita. Esta oficina es entidad colaboradora para la regularización y en ella se puede completar el proceso: obtener el certificado de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad y solicitar el certificado de delitos de penales (tramitarlo para solicitarlo a sus países de origen) y enviar la solicitud y la documentación a los servicios centrales del sindicato en Madrid para que lo remitan al ministerio, explica Bermejo.

También la Fundación Cepaim, con presencia en Alzira, es una de las 155 entidades colaboradoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por su parte, desde Fundación Novaterra han explicado que ofrecerán información y asistencia a sus usuarios.

Por otro lado, UGT de la Ribera ha declinado ser entidad colaboradora porque no se les ha dotado de personal extra para poder desempeñar este servicio. El secretario comarcal, Edu Gómez, informa de que en la comarca existen muchas personas interesadas en el proceso extraordinario de regularización sobre todo en los sectores agroalimentario y de servicios, en hostelería y cuidados familiares, donde la gran parte de la mano de obra recae en personas migrantes, la mayoría de ellas pendientes de regularización, aunque "es difícil extraer datos para cuantificar la población interesada", concluye.