Estos son los doce cocineros valencianos que competirán en la final del concurso internacional de paella de Sueca

El parque Ribalta de Castellón de la Plana ha sido el escenario elegido para celebrar la tercera semifinal autonómica del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que este año alcanzará su 65 edición. Durante toda la mañana, cuarenta profesionales procedentes de diferentes localidades de la Comunitat Valenciana han competido por conseguir hacerse con una de las doce plazas reservadas para la gran final del reconocido certamen gastronómico decano, que se disputará en Sueca el 13 de septiembre.

La celebración de la semifinal ha sido posible gracias a la colaboración entre los ayuntamientos de Sueca y Castellón, el Patronato Municipal de Turismo de Castellón, la propia organización del certamen suecano y las empresas patrocinadoras. Un gran número de ciudadanos y ciudadanas se han acercado hasta el parque Ribalta para contemplar de primera mano cómo los y las participantes cocinaban la auténtica paella valenciana siguiendo la receta del Concurs, todos y todas en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes.

La concejal de Turismo responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Teresa Ribes, ha estado presente en Castellón para mostrar su apoyo y su agradecimiento “al Ayuntamiento de Castellón, por haberse volcado un año más con el Concurs, acogiendo la semifinal autonómica; a los patrocinadores y, especialmente, a los participantes. En esta ocasión, se ha vuelto a demostrar el éxito de convocatoria de nuestro certamen por la alta demanda que se ha producido para acudir hoy aquí, cosa que nos emociona y nos anima a continuar trabajando con la misma ilusión, sobre todo viendo la felicidad que muestran cuando son agraciados con una de las doce plazas para la final en Sueca”.

Junto a Ribes, han entregado los pergaminos a los finalistas, la concejal de Turismo de Castellón, Arantxa Miralles; y el coordinador gastronómico del Concurs y presidente del jurado, Adolfo Cuquerella. El director del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Tony Landete, ha señalado que, después de tres años, se ha consolidado una semifinal autonómica “que hacía falta ante la grandísima demanda para participar. Agradecemos el esfuerzo e interés de los y las profesionales por acudir para intentar conseguir una plaza en la gran final. Este año, se ha superado el éxito de las anteriores convocatorias con 63 preinscripciones, de las cuales, lamentablemente, únicamente 40 han podido participar”. Landete ha agradecido también el apoyo de los patrocinadores, el Ayuntamiento de Sueca y el Castellón, “por creer en el Concurs. Están muy contentos y así nos lo han transmitido, porque esta semifinal les aporta visibilidad a la hora de conseguir más apoyo en su Concurso de Arroz a Banda”.

El jurado ha estado compuesto por Adolfo Cuquerella, coordinador gastronómico del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, como presidente; Cesáreo Martí, representante de la Asociación Grao Centro Gastronómico; Sergio Terol, Presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; Lola Martínez, representante de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (ASHOTUR); Santiago Chiva, secretario de GastroCas; Víctor Rodríguez, 2º premio en el Concurso Internacional de Arroz a Banda 2025, Restaurante Mediterràneo de Castellón; Lola Guillamón, presidenta Cámara de Comercio de Castellón; y Fernando Molina, del restaurante La Cuina de Fernando, de Borriol, Castellón. Como secretaria ha actuado María José Navarro, Técnica del Patronato de Turismo de Castellón.

Tras la elaboración de las paellas, el jurado ha determinado que los 12 restaurantes que participarán en la gran final de Sueca serán:

1. Tasca del Puerto Grao de Castellón

⁠2. Restaurante Vaiven Alcossebre (Castellón)

3. Casa Quitín Burjassot (Valencia)

4. Restaurante La Palmera Paiporta (Valencia)

5. Restaurante Isabel Playa Playa de Gandía (Valencia)

6. Restaurante Ca Ladio Llombai (Valencia)

7. Restaurante La Garrofera Serra (Valencia)

8. Restaurante Goya Gallery Valencia

9. Restaurante Setaigües Siete Aguas (Valencia)

10. Restaurante La Llarga Valencia

11. Restaurante Los Mejillones 3 Valencia

12. Restaurante Ca Teresa El Saler (Valencia)

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En el apartado de autoridades, junto a las concejales de Turismo de Sueca y Castellón, han visitado a cada uno de los 40 participantes, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil; y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat. Las paelles participantes se han podido degustar al finalizar su cocción por el gran número de visitantes que han acudido al parque Ribalta. El dinero recaudado con la venta de los tíquets para la degustación, se ha destinado a una asociación de pacientes oncológicos de Castellón.