La Ribera aborda sus retos económicos y sociales en el foro Más que Empresas

Cintillo Más que Empresas La Ribera. / ED

La Ribera volverá a situarse mañana en el centro del debate económico y social con la celebración de una nueva edición del foro Más que Empresas, una iniciativa impulsada por Levante-EMV que continúa su recorrido por las distintas comarcas valencianas en las que el periódico cuenta con delegación. La cita, que tendrá lugar este jueves, 23 de abril, en el Auditorio de Cullera, se presenta como un espacio de reflexión compartida en el que instituciones, empresas y entidades sociales analizarán los retos presentes y futuros de un territorio diverso, dinámico y en constante transformación.

Hablar de la Ribera es hacerlo en plural. La dualidad entre la Ribera Alta y la Ribera Baixa no solo responde a una división geográfica, sino también a modelos productivos y realidades socioeconómicas diferenciadas que, sin embargo, comparten desafíos comunes. Mientras la Ribera Alta ha consolidado un tejido empresarial vinculado a la industria, los polígonos y una agricultura marcada por cultivos como los cítricos y el caqui, la Ribera Baixa combina la tradición agraria —con el arroz como emblema— con el peso del turismo litoral y la influencia de polos industriales cercanos.

Esa diversidad es, precisamente, una de las grandes fortalezas de la comarca, pero también plantea interrogantes en torno a su futuro. Cómo mantener la competitividad en un entorno globalizado sin renunciar a la cohesión social y la sostenibilidad territorial se ha convertido en una de las cuestiones clave que marcarán el desarrollo de la Ribera en los próximos años. En este contexto, el foro Más que Empresas busca generar un espacio de diálogo en el que estas cuestiones puedan abordarse desde distintas perspectivas.

El encuentro cuenta con el impulso de Veolia, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular y Cámara Valencia, así como con la colaboración de Cruz Roja, el Ivace y el Ayuntamiento de Cullera. La suma de estos actores refleja la voluntad de integrar en el debate tanto al tejido empresarial como a las administraciones públicas y al ámbito social, en una apuesta por un enfoque transversal que permita identificar soluciones compartidas.

La jornada arrancará a las 10 horas con el saludo institucional de la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, quien dará paso a la bienvenida oficial por parte del alcalde de Cullera, Jordi Mayor. A continuación, el director general de Industria del Ivace, Julio Delgado, ofrecerá una intervención centrada en las principales líneas de ayuda estratégicas para la comarca, un aspecto clave en un momento en el que la captación de recursos y el apoyo a la innovación resultan determinantes para el crecimiento económico.

Tras la apertura institucional, el foro se adentrará en el análisis de los retos y oportunidades de la Ribera con una primera mesa de debate centrada en la dimensión económica y social del territorio. Bajo la premisa de «aterrizar» los temas comarcales y dar voz a las realidades locales, este bloque pondrá sobre la mesa las diferencias y similitudes entre la Ribera Alta y la Baixa, así como los factores que condicionan su evolución.

En esta mesa participarán representantes institucionales y del ámbito empresarial, entre ellos el alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el presidente de la Asociación Empresarial de Alzira y representante de la CEV Valencia, Raúl Tudela; la vicepresidenta de Cámara Valencia, María José Mainar; el director de Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur;el gerente de Aigües de Cullera, Salvador Santamaría, en representación de Veolia;el director general de Industria del Ivace, Julio Delgado; el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera, Vicent Nácher; y la presidenta de la Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (Acecu), Carolina Camós.

Empresas comprometidas con el entorno

La segunda parte de la jornada estará dedicada al papel de las empresas en la mejora del entorno económico y social a través de sus políticas de responsabilidad social corporativa. Bajo el título ‘Empresas con compromiso RSC en la comarca’, esta mesa pondrá el foco en iniciativas que van más allá de la actividad económica para generar un impacto positivo en el territorio.

El debate contará con la participación de la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana, Amelia Navarro, así como del director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grefusa, Bernardo Gregori, quien aportará la experiencia de una de las compañías con mayor arraigo en la comarca. Junto a ellos estará la directora técnica de Cruz Roja en Algemesí, Asun García, quien ofrecerá la perspectiva del tercer sector y pondrá en valor las alianzas entre empresas y entidades sociales como herramienta para fortalecer la cohesión.

La jornada concluirá a las 11.30 horas, tras una mañana de análisis y reflexión que pretende contribuir a dibujar el futuro de la Ribera desde una óptica colaborativa. El foro Más que Empresas se consolida así como una plataforma de encuentro en la que compartir experiencias, identificar oportunidades y, sobre todo, escuchar a los actores que construyen día a día el presente de la comarca.

Noticias relacionadas

En un momento de cambios acelerados, la Ribera afronta el reto de adaptarse sin perder su identidad. Espacios como este foro permiten avanzar en esa dirección, fomentando el diálogo y poniendo en común visiones que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible para el conjunto del territorio.