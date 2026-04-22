Arrancan las obras del Pont de Xàtiva en Alzira con apenas cuatro meses para cumplir los plazos

El nuevo Pont de Xàtiva, una de las infraestructuras más reclamadas por la ciudadanía de Alzira, ha dejado de ser una promesa sobre el papel para vislumbrarse como una realidad tangible. Este miércoles han comenzado los primeros movimientos de tierras en la partida de Vilella. Es el inicio de una obra estratégica que conectará la carretera CV-50 de Tavernes con la carretera vieja de Carcaixent. El proyecto, que nace con el objetivo primordial de eliminar el histórico cuello de botella del barranco de la Casella, busca reducir drásticamente la vulnerabilidad del municipio frente a posibles episodios de inundaciones.

La actuación, que se llevará a cabo en las inmediaciones del inacabado centro comercial Vilella, contempla la construcción de una infraestructura moderna desplazada aproximadamente cien metros aguas arriba de su ubicación actual. Esta decisión, consensuada entre el Ayuntamiento de Alzira, los vecinos y las empresas del polígono Materna, permitirá una mayor capacidad de desagüe en el barranco, como paso previo a los trabajos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene previsto ejecutar en los próximos meses para mejorar la desembocadura en el río Júcar.

Las máquinas ya trabajan en la construcción del nuevo Pont de Xàtiva junto al barranco de la Casella. / C. Llorca Ibáñez

Un proyecto financiado con fondos europeos

La construcción ha sido adjudicada por la Dirección General del Agua a la empresa andaluza Arpo por un importe total de 4.833.729 euros (IVA incluido). La financiación proviene de una partida de cinco millones de euros asignada originalmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, fruto de una enmienda parlamentaria impulsada por la Federació d’Associació de Veïns d’Alzira. Estos recursos, vinculados a los fondos Next Generation, fueron transferidos a la Generalitat Valenciana para su ejecución, aunque el proceso no ha estado exento de complicaciones burocráticas y retrasos que han demorado el inicio de las máquinas casi tres años, como informó Levante-EMV.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha expresado su satisfacción por el desbloqueo de la situación, aunque ha mostrado cautela respecto a los plazos, dado que los fondos europeos deben estar ejecutados antes de agosto de este año. "Es una alegría que empiecen las obras porque llevamos toda la legislatura negociando para que no se perdiera esa inversión. Supongo que no dará tiempo a ejecutarlo todo pero tendrán que asumir ellos el resto de la obra debido al gran retraso en este proyecto", ha declarado el primer edil.

Fases de ejecución y reordenación vial

El proyecto diseñado contempla junto a la construcción del nuevo puente la creación de una rotonda que distribuya el tráfico y una pasarela peatonal a la altura del paso actual sobre el barranco de la Casella, si bie la dirección general del Agua únicamente contempla el puente con la financiación asignada por los Presupuestos Generales del Estado y el ayuntamiento se comprometió a buscar fondos para que se pueda ejecutar las otras dos infraestructuras.

Además de la infraestructura vial, el proyecto incluye la demolición del antiguo Molí de Montagud -tras la anulación de su protección patrimonial por parte del consistorio- y de varios inmuebles en el camino de Vilella. Estas medidas son imprescindibles para ampliar el cauce y optimizar la capacidad hidráulica de la zona. Con un plazo global de ejecución de 17 meses, la mercantil Arpo -que justificó su oferta económica frente a otras competidoras por el ahorro en procesos constructivos y materiales- asume ahora el reto de avanzar a contrarreloj para cumplir con los hitos financieros y de seguridad que Alzira demanda.