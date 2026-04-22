Carcaixent ya tiene nueva fallera mayor

Carcaixent ya tiene fallera mayor para el nuevo ejercicio. La joven Carolina Cerro Lorda, de la comisión Pes de la Fulla, aceptó el martes la propuesta del presidente de la Junta Local Fallera, Claudio Guerrero, que la sorprendió cuando se encontraba en la terraza de una céntrica cafetería con un grupo de amigas, que hicieron de gancho para preparar la "demanà".

Carolina Cerro, al ser sorprendida por la propuesta, en la terraza de una cafetería. / Levante-EMV

Representantes de la JLF de Carcaixent, de las diferentes comisiones falleras, del ayuntamiento, familiares y amigos se concentraron por la tarde en la Plaça del Mercat para ir en busca de Carolina. Sabían donde estaba. Claudio Guerrero se dirigió a ella para preguntarle si sabía quién era, a lo que Carolina contestó que sí, y acto segiudo, si quería ser la fallera mayor de Carcaixent, a lo que también respondió con gran alegría de forma afirmativa.

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El presidente de la JLF con la nueva fallera mayor de Carcaixent. / Levante-EMV

Guerrero explica que conocía de la ilusión de Carolina Cerro por ostentar el cargo de máxima representante de las fallas de Carcaixent después de haber sido fallera mayor de Pes de la Fulla.