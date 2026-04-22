Grupos de Carlet estrenan el Teatro El Siglo tras la restauración en unas jornadas de puertas abiertas
La gala de inauguración se celebrará la próxima semana
Las asociaciones culturales de Carlet, por un lado, y los vecinos interesados en conocer cómo ha quedado el añorado teatro tras las anheladas obras de restauración, son los protagonistas estos días del estreno de El Siglo, a la espera de la inauguración oficial que tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril.
El ayuntamiento ha organizado unas jornadas de puertas abiertas para que los vecinos puedan reencontrarse con su teatro, que ha arrancado este martes con una gran afluencia de público y se prolongarán hasta el jueves.
El Teatro El Siglo ha vuelto a levantar el telón 47 años después de su cierre y el martes lo ha hecho con la actuación de Carlet en Dansa, Ballant i Repicant, la Agrupació Musicial L’Artística, Rondalla Matamón y la Associació Cultural El Trencall.
Esta tarde, a partir de las 18,30 horas, desfilarán por el escenario alumnos del Conservatori Perfecto García Chornet, la Colla de Carlet, la Societat Unió Musical y la Xirigota El Carnavalet. Mañana jueves lo harán la Escola de Dansa, Rondalla, Tabal i Dolçaina de la Fundació Caixa Carlet, el grupo Ballant i Repicant, la Coral Polifónica Ciutat de Carlet y el Grup de Cambra.
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