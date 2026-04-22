El CB Alginet acaba invicto la fase regular y está a un paso de sellar su plaza en la fase de ascenso

El Rigalli Alginet consigue el pleno liguero tras su última victoria ante el CB Benidorm. Los de la Ribera Alta se impusieron por 76 a 88para cerrar su temporada regular con un 24-0 que los proclama como líderes del grupo E-B. Ahora los azules deberán enfrentarse ante el Puerto de Sagunto, líder del grupo E-A, para nombrar al campeón de Conferencia, en una eliminatoria a ida y vuelta. De esta forma, el vencedor se asegurará una plaza directa en la Fase de Ascenso.

Sin embargo, el perdedor todavía contará con una segunda oportunidad para conseguir un puesto en la fase final. Este se podrá enfrentar al vencedor del choque entre los dos terceros clasificados de la conferencia. Los segundos y cuartos de la tabla también se enfrentarán entre sí, para luchar por una plaza entre los cuatro equipos. De esta forma, habrá tres equipos clasificados por conferencia para la Fase de Ascenso a Segunda Feb.

El duelo entre el Rigalli Alginet y el Benidorm enfrentaba a dos conjuntos que aunque llegaban sin una necesidad imperiosa de llevarse la victoria salieron a por los puntos para cerrar la liga regular de la mejor forma posible. De hacerse con los puntos, el Rigalli Alginet lograría terminar invicto y el Benidorm se afianzaría en la cuarta posición del grupo. Cabe decir que el CB Benidorm ha terminado con el mismo registro que la campaña anterior, 16 victorias y 8 derrotas, pero que esta vez le han bastado para subir una posición y colarse en las eliminatorias para la Fase de Ascenso.

La cancha del CB Benidorm fue una de las cuatro derrotas del año pasado para el Rigalli Alginet, así que el espectáculo quedaba servido en la última jornada del grupo E-B. La primera canasta del encuentro tardó en llegar entre dos equipos entregados desde el primer momento, siendo Juan Martín el encargado gracias a una buena acción en el poste. El rival no tardaría en responder y tras dos rápidas posesiones terminadas en triple, hubo tiempo muerto visitante en un 11-5 durante los 5 primeros minutos.

El partido se mantuvo en tablas hasta la media parte, sin ninguna ventaja considerable, con un primer parcial de 22 a 19 y un 21 a 25 en el segundo. Durante los siete primeros minutos del tercer cuarto el partido siguió en tierra de nadie, con cambios de liderazgo en el marcador constantes. Es entonces cuando despacito y con buena letra, el Alginet logra cerrarse bien ante la menor anotación exterior del Benidorm y materializa pequeñas acciones en ataque para aumentar su ventaja de camino al último cuarto hasta un 59 a 69.

Con esta diferencia el Rigalli Alginet continuó sólido juego defensivo, con sus jugadores muy encima de sus marcas y protegiendo bien el rebote. El CB Benidorm buscaba la manera de volver a ponerse por delante, pero el tiempo restante cada vez lo obligaba a recurrir a acciones más precipitadas. Con un 17-19 de parcial, el Rigalli Alginet se alzó con la victoria por 76 a 88.

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Joan Bosch fue el MVP del partido con 16 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Juan Martín terminó con 12 puntos, 6 rebotes y 6/6 en tiros de campo. Luis Verdeguer anotó 9 puntos y 8 rebotes. Djihad Mallik logró 14 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias y Miguel Martínez sumó 11 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.