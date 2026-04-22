Cullera recibe 111.000 € para costear la reparación de la muralla del castillo que asumió tras la dana

Cullera recibirá una inyección económica de 111.319 euros procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños ocasionados por la dana de 2024 en la muralla del castillo, una actuación que permitirá aliviar el esfuerzo económico asumido por el consistorio tras el episodio meteorológico.

La ayuda, comunicada por el Ministerio de Hacienda, se enmarca en la movilización extraordinaria de recursos aprobada por el Parlamento Europeo para paliar las consecuencias de desastres naturales en distintos territorios del continente. En el caso de la Comunitat Valenciana, las inundaciones fueron catalogadas como “catástrofe natural grave”, lo que ha permitido activar este instrumento financiero europeo.

En Cullera, los fondos servirán para compensar los trabajos de emergencia que el ayuntamiento ejecutó tras el temporal, centrados en la recuperación del lienzo oriental y la torre esquinera del primer albacar de la muralla del castillo. Se trata de una de las estructuras defensivas más relevantes del conjunto histórico local, cuyo deterioro obligó a una intervención urgente para garantizar su estabilidad y conservación.

Las obras, que concluyeron en abril de 2025, fueron asumidas inicialmente con recursos municipales ante la necesidad de actuar con rapidez para evitar un mayor deterioro del monumento. Ahora, con la llegada de esta financiación europea, el consistorio podrá compensar parte de ese desembolso.

La solicitud para activar el FSUE fue tramitada por el Gobierno de España en enero de 2025, tras declarar la Comunitat Valenciana como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Posteriormente, las instituciones europeas dieron luz verde a la concesión de ayudas para los territorios damnificados.

Desde el Ayuntamiento de Cullera valoran positivamente esta resolución, al considerar que supone “un respaldo institucional” tanto para el municipio como para el conjunto de localidades afectadas por la dana. Asimismo, destacan que estas ayudas permiten avanzar en la recuperación del patrimonio histórico y de las infraestructuras dañadas por uno de los temporales más intensos registrados en la Comunitat Valenciana en los últimos años.

El castillo de Cullera y su sistema defensivo constituyen uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la localidad, por lo que su restauración ha sido considerada prioritaria dentro de las actuaciones de emergencia tras el temporal.