La reparación de daños por un incendio en Carcaixent obliga a suprimir diez trenes diarios en la línea C2 hasta el 10 de mayo

Los viajeros de la línea C2 de Cercanías tienen diez trenes menos cada día hasta el 10 de mayo. Los trabajos para reparar los daños en la vía del tren entre Alzira y la Pobla Llarga tras el incendio del pasado 18 de febrero obligan a suspender temporalmente diez servicios diarios, cinco en cada dirección en el itinerario entre València y Xàtiva hasta el próximo 10 de mayo. Las obras que realiza Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en este tramo comenzaron este martes, 21 de abril, el mismo día en que ha entrado en vigor el nuevo horario de trenes temporal para la línea C2 de Cercanías.

Nuevos horarios temporales de la C2 entre València y Xàtiva. / Levante-EMV

Según ha informado Renfe, los trabajos que inicialmente estaban programados para los fines de semana y los lunes se amplían desde este martes y se realizarán durante todos los días hasta el próximo 10 de mayo, con el objetivo de completar la reparación de las afectaciones sobre la infraestructura ferroviaria que provocó el incendio forestal declarado el 18 de febrero y que afectó a las vías del tren.

Horario temporal de la C2 entre Moixent/Xàtiva y València operativo hasta el 10 de mayo. / Levante-EMV

Sustitución de 250 traviesas afectadas por el fuego

Desde Adif se ha informado de que las obras en ejecución se centran en la sustitución de las traviesas del tramo metálico del río Xúquer, que se vieron afectadas por el incendio del pasado mes de febrero originado en terrenos colindantes a la vía y “ajeno a la explotación ferroviaria”. Además, “esta actuación se ha complementado con una inspección de la estructura muy exhaustiva, ya que se vio afectada por la dana”, detallan fuentes de la entidad.

En total, a causa del incendio, se vieron afectadas en ambas vías 250 unidades traviesas “que han tenido que ser fabricadas ad hoc por las características específicas de este tramo metálico”, señalan desde Adif.

De acuerdo con la información facilitada, se prevé que las operaciones en una de las dos vías afectadas finalicen esta noche (miércoles). Por tanto, mañana, jueves 23 de abril se reanudará la circulación por esta vía sin la limitación temporal de velocidad que se redujo a 30 km/h a causa del incendio. Durante las siguientes semanas se repetirá este proceso en la otra vía: se sustituirán las traviesas afectadas con el objetivo de suprimir la limitación temporal de velocidad vigente y recuperar el servicio habitual, comentan.

El incendio forestal, como informó Levante-EMV, fue declarado en la localidad de Carcaixent, junto a la vía del tren en una zona de cañas cerca de un viaducto, y obligó a la suspensión de la circulación del trazado dañado. Afectó a trenes de larga y media distancia, que quedaron detenidos en las estaciones, así como también al servicio de Cercanías de la línea C2 de València, y se estableció un plan alternativo de transporte con autobuses por carretera entre Alzira y la Pobla Llarga. Tras sofocar el fuego, los daños en la vía del tren han obligado al establecimiento de limitaciones en la circulación para poder llevar a cabo los trabajos necesarios para subsanar los daños ocasionados por las llamas.

Retrasos en la C1 por obras entre Sollana y Cullera

Además, a lo largo de la jornada se están produciendo retrasos en la línea C1, entre Gandia y València. Adif está llevando a cabo obras en esta línea para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera, trabajos que se enmarcan en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

Se prevé la modernización de 32 kilómetros de vía en total, con una inversión de 80 millones de euros para mejorar la fiabilidad y aumentar la velocidad entre Sollana y Cullera. Esta actuación, por su envergadura, se ha planificado en distintas fases y ahora se está actuando en la renovación integral de vía y la catenaria, lo que tienen diferente afectación según los avances, informan desde Adif. “Este tipo de obras requieren ajustes de los servicios ferroviarios para poder compatibilizar la ejecución y seguridad de las obras con el mantenimiento del tráfico ferroviario. En estos momentos los trabajos extraordinarios afectan al trayecto Sollana-Sueca en una de las vías, mientras que por la otra vía se circula con normalidad”, explican desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.