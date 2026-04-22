La Diputació inyecta 816.000 euros para salvar del colapso la torre árabe de Montroi

La Diputació de València impulsará dos proyectos de rehabilitación patrimonial en la comarca de la Ribera Alta con una inversión total de 1.008.796 euros. Se trata de la rehabilitación en la Torre de Montroi y de varias mejoras en el cementerio de Guadassuar. Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano que ha presentado este miércoles la corporación provincial, que recoge 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios de la provincia con el fin de rehabilitar diferentes joyas del patrimonio valenciano.

La Diputación va a destinar 816.000 euros a la rehabilitación de la Torre de Montroi. Se trata del único resto que queda en pie del antiguo castillo del municipio, desde el cual se puede observar una bella panorámica del entorno que rodea a esta joya patrimonial, declarada BIC y ubicada en una parcela de algo más de 3.000 metros cuadrados propiedad del ayuntamiento. Construida durante el periodo almohade, en la segunda mitad del siglo XII, se encuentra conformada por cuatro gruesos muros de tapial. El ayuntamiento había alertado del riesgo de colapso tras los daños provocados por la dana de octubre de 2024 y después de treinta años reclamando ayudas para la rehabilitación integral.

El alcalde de Montroi, Manolo Blanco, con el presidente de la diputación, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàñlia Enguix. / Raquel Abulaila

Entre las intervenciones proyectadas, se incluyen trabajos arqueológicos en el subsuelo de la torre; la restauración de los tapiales; la eliminación de grafitis y policromías; saneado del remate y limpieza de las fachadas; la hidrofugación de superficies; tratamiento preventivo de los elementos de madera; recuperación del aljibe; la instalación de pavimento en la cubierta; la recuperación de las escaleras interiores y la construcción de una escalera exterior de acceso a la torre; instalación eléctrica y alumbrado; y acondicionamiento de los terrenos que bordean la torre con protección de los restos arqueológicos.

En cuanto a los trabajos en el cementerio de Guadassuar, la institución provincial va a invertir 193.000 euros en diferentes actuaciones, entre las que destacan la eliminación de las humedades en la capilla, la sustitución de la cubierta en nichos y la adecuación del acceso y de la zona del osario. El cementerio municipal de Guadassuar forma parte del patrimonio histórico y cultural del municipio, situándose en un entorno con elementos de gran valor patrimonial.

Plan de Recuperación del Patrimonio

La Diputació de València ha anunciado este miércoles los 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de trece comarcas. Con una inversión cercana a los 12 millones de euros, el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano tiene como objetivo “restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia”, ha explicado la vicepresidenta Natália Enguix, quien ha considerado que el programa “nunca debió abandonarse”. Por su parte, el presidente, Vicent Mompó, ha avanzado la intención de la corporación de ampliar el número de municipios beneficiados con otros cinco millones de euros: “De esta forma podremos atender todas las solicitudes presentadas”

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos. “Hablamos de castillos, torres, palacios, ermitas y otros edificios históricos en los que la Diputación seguirá interviniendo para evitar su deterioro e impulsar su impacto en el turismo”, ha señalado el presidente Mompó.

En palabras del máximo responsable provincial, “hoy estamos aquí para acabar con un silencio administrativo que ha durado ocho años, para responder con hechos e inversión a quienes vaticinaban que íbamos a condenar a la parálisis a nuestros pueblos por no tener presupuesto”. La respuesta del gobierno que encabeza Mompó es “el mayor impulso al patrimonio valenciano en la última década, una apuesta estratégica que no es un plan de chapa y pintura, sino un ejemplo de justicia territorial, de invertir en nuestra historia respetando el pasado y mirando hacia el futuro, con proyectos que generan trabajo, crean turismo y dan motivo a nuestra gente para que se quede a vivir en sus pueblos”.

La vicepresidenta Enguix ha explicado que “algunas de las actuaciones dan respuesta a edificios afectados por la dana, y otras simplemente servirán para mejorar las condiciones de inmuebles con un importante valor patrimonial que han sufrido un grave deterioro al no actuar en su conservación”. El presidente Mompó, por su parte, ha insistido en que “no hemos venido a administrar la nostalgia de lo que fuimos, sino a construir el orgullo de lo que somos, rescatando del olvido nuestros palacios, castillos y ermitas y haciendo el esfuerzo que merece nuestra historia”.

En la misma línea se ha expresado el arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio, al asegurar que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación “supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia”. Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, “es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan”.