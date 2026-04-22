Ochenta mil fotografías rescatadas del barro en la Ribera regresan a sus dueños

Algemesí ya ha completado la recuperación del 40 % del material fotográfico rescatado tras la dana. Apenas dos días después de la tragedia, la Universitat de València (UV) lanzó el proyecto 'Salvem les Fotos'. En Algemesí se habilitó uno de los laboratorios de campaña en el Centre d’Art Contemporani l’ESART como punto de recogida para los pueblos afectados de la Ribera, y en tiempo récord se recogieron 200.000 fotografías de más de 250 familias de Algemesí, l’Alcúdia y Guadassuar. Año y medio después, se ha completado la recuperación de unas 80.000 imágenes y se ha devuelto el material completo a 35 familias.

El trabajo para recuperar las imágenes comprende varias etapas. Según explica el director de l'ESART, Àlex Villar, se realizan diferentes labores dependiendo del estado de las imágenes aportadas. Inma Canet es la jefa del laboratorio de Algemesí. Ella y Ainhoa Sabater son las principales artífices del proyecto, asegura Villar. La recuperación comienza con la limpieza de las fotografías y la retirada de los elementos más estropeados. En estas labores, las técnicas han contado con voluntarios del proyecto Dana Helping Hands que a través la entidad De Amicitia organizó campos de trabajo en Algemesí que aportaron cada quince días cinco voluntarios internacionales e intergeneracionales al laboratorio de la Ribera. En estos momentos el laboratorio cuenta con cuatro restauradores y cuatro auxiliares que continúan recuperando las imágenes. En breve podría recuperarse la presencia de voluntarios internacionales.

Inma Canet, en primer término, dirige el laboratorio de Algemesí y coordina a restauradoras y auxiliares. / C. Llorca Ibáñez

Otra de las fases es la digitalización, que se centra en el escaneo de las imágenes para después “poderlas trabajar con inteligencia artificial y otras técnicas con la Universitat de València”. A través de aplicaciones informáticas se puede mejorar o reconstruir la imagen para salvaguardar la memoria gráfica de los municipios y también para permitir reproducciones futuras. En los casos de mayor afección, “una vez ha comenzado el daño en la capa química de la foto, el deterioro es muy rápido”, dice Villar. En este caso, se opta por encapsular las fotografías con acetato: “Es un trabajo muy minucioso que frena el deterioro”. En el laboratorio de l’ESART, “tenemos control de humedad y una temperatura constante, aquí las imágenes no se deterioran, pero cuando las devolvemos a sus propietarios las condiciones de conversación cambian y hay que entregarlas lo más protegidas posibles”, explica.

El laboratorio de Algemesí es el segundo más importante de los cinco que se han abierto fuera de la ciudad de València. Tres de ellos se ubicaron en l’Horta Sud, en Torrent, Alaquàs y Alfafar, y otro en Utiel. Estos dos últimos ya se han cerrado. Además, hay un laboratorio central, en el Museu de la Universitat de València d'Història Natural. En los primeros días tras la dana, una red de colaboradores sobre el territorio se desplazaron casa por casa en las poblaciones afectadas para informar del proyecto impulsado por la UV para la salvaguarda de la memoria fotográfica afectada y animarlos a llevar todos sus álbumes y colecciones afectados a l’ESART.

Esta iniciativa, que combina propósitos académicos, artísticos e históricos con un enfoque también altruista, se sostiene gracias a la financiación del propio Ayuntamiento de Algemesí, además de recibir fondos del Ministerio de Cultura y la Diputación de València, y ha sido posible gracias a “la entrega incansable de voluntarios del ámbito de la docencia, la investigación y la restauración”, destaca Villar. La UV ha conseguido implicar a dieciocho instituciones de educación superior de todo el país, junto con el respaldo de centros internacionales de prestigio como la Academy of Fine Arts and Design de Bratislav.

Otra de las vertientes de Salvem les Fotos es la recuperación de obras de arte y objetos cotidianos. / C. Llorca Ibáñez