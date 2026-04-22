La Colla blaugrana de Sueca rinde homenaje al expresidente del Barça fusilado en 1936

Coincidiendo con la conmemoración de la Segunda República, el pasado 14 de abril, y en una jornada marcada también por el encuentro de Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, miembros de la Colla Barcelonista de Sueca se desplazaron hasta la Sierra de Guadarrama para rendir homenaje a Josep Sunyol i Garriga, expresidente del club azulgrana fusilado por las tropas franquistas el 6 de agosto de 1936.

El acto, de carácter íntimo pero cargado de simbolismo, tuvo como principal objetivo mantener viva la memoria de una figura clave del barcelonismo y del republicanismo, víctima de la represión en los primeros compases de la Guerra Civil.

Mimebros de la Colla realizaron labores de limpieza del memorial dedicado al expresidente del Barça. / Levante-EMV

Durante la visita, los integrantes de la entidad realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del memorial dedicado a Sunyol, que en distintas ocasiones ha sido objeto de actos vandálicos. Según explican desde la Colla, esta acción responde no solo a una tarea de mantenimiento, sino también a un gesto de dignidad y de defensa de la memoria democrática.

Asimismo, el colectivo mantuvo encuentros con personas conocedoras del terreno y con investigadores, con el objetivo de avanzar en la localización de la posible fosa donde podrían encontrarse los restos de Sunyol, una iniciativa que pretende impulsar la peña.

Desde la Colla Barcelonista de Sueca han reiterado su compromiso con la memoria histórica, la dignificación de las víctimas del franquismo y la defensa de los valores que, a su juicio, representa el barcelonismo: democracia, libertad y justicia.

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El homenaje concluyó con un mensaje claro por parte de los participantes: la memoria no se borra y recordar sigue siendo, hoy en día, un acto de dignidad.