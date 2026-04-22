Los regantes reclaman a Pérez Llorca en Sueca que “no se abran nuevos grifos externos” para garantizar el agua del Xúquer

Sueca ha escenificado este miércoles uno de sus rituales más arraigados: la suelta de aguas que marca el inicio oficial de la campaña arrocera en la Ribera Baixa. El acto ha tenido lugar en la casa Cano de Múzquiz y ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañado por diversos directores generales, junto al presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Fortea, en una jornada que ha combinado tradición, gestión hídrica y reivindicación del sector agrícola.

El momento central ha llegado con el inicio del reparto tradicional del agua, el gesto simbólico que activa el sistema de riego y da paso al llenado progresivo de los arrozales. La apertura del paso del agua ha concentrado la atención de autoridades y agricultores, escenificando el arranque de un ciclo productivo clave para la economía local y comarcal.

Regantes y autoridades, esta miércoles, en el Cano de Múzquiz de Sueca. / Levante-EMV

El presidente de los regantes, José Fortea, ha trasladado un mensaje de tranquilidad al sector al asegurar que “después del año que hemos tenido, con lluvias abundantes, todo parece indicar que no habrá ningún problema en el suministro del agua. Si somos capaces de no permitir que se abran grifos externos podemos afirmar que tenemos agua actualmente para tres o cuatro años”, en una clara alusión al trasvase al Vinalopó y los nuevos usos en Murcia y Almería. Fortea ha subrayado así la importancia de la climatología reciente para garantizar el desarrollo normal de la campaña.

"Colaboración por una justa distribución"

Por su parte, el president de la Generalitat ha puesto el acento en el valor estratégico del recurso hídrico y en la necesidad de colaboración institucional. “El agua es una necesidad para el consumo, pero también lo es para generar productos básicos alimentarios”, ha señalado, al tiempo que destacaba que “es muy importante poder trabajar codo a codo con las comunidades de regantes para una justa distribución”. Pérez Llorca ha afirmado que con la suelta de aguas “se abre una puerta de futuro y es necesario seguir trabajando desde la Generalitat Valenciana para conseguir ser un referente en Europa sin olvidar que desde allí han de llegar las ayudas necesarias para hacer una realidad este ciclo del agua".

Flexibilidad en el uso de fitosanitarios

Pérez Llorca también ha instado al Gobierno de España a reclamar a la Unión Europea una mayor flexibilidad en el uso de fitosanitarios para que los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana compitan en igualdad de condiciones. Llorca ha señalado que es necesario “dialogar, pactar y buscar acuerdos que beneficien a los regantes y agricultores de nuestra tierra” por lo que ha solicitado ante el acuerdo alcanzado por la UE con Mercosur “un trato justo e igualitario” para todos los productos que entren en Europa porque, si a los países extracomunitarios no se les limita el uso de algunos fitosanitarios, “los agricultores valencianos deberían poder utilizarlos también”.

El jefe del Consell ha reiterado el compromiso de la Generalitat con los regantes y agricultores al tiempo que ha destacado el uso eficiente del agua que se realiza en la Comunitat Valenciana. Así, ha señalado que la Comunitat Valenciana “es la autonomía que más aprovecha el agua de toda España” por lo que ha señalado que “cuando pedimos más recursos hídricos, todo el mundo sabe que cuando llegan a la Comunitat Valenciana no se deja escapar ni una gota”.

Más allá del componente técnico, este reparto volvíaa evidenciar su valor como elemento identitario. Para los regantes, representa mucho más que el arranque del riego: es la continuidad de un modelo de gestión colectiva que ha permitido durante siglos compatibilizar el cultivo del arroz con el equilibrio ambiental del entorno.

Durante el acto, tanto representantes institucionales como del sector han puesto el acento en los desafíos actuales del regadío, especialmente en un contexto de incertidumbre climática y necesidad de optimizar los recursos hídricos. En este sentido, se ha subrayado la importancia de avanzar en la modernización de infraestructuras y garantizar inversiones que aseguren la viabilidad del cultivo.

Con la suelta de aguas, Sueca vuelve a situarse como epicentro del arroz valenciano y como referente de una cultura hidráulica que, lejos de desaparecer, se mantiene viva y en constante adaptación a los nuevos tiempos.