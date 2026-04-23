Carcaixent cede suelo a la Generalitat para construir viviendas que se ofrecerán a jóvenes con alquileres asequibles

El Ayuntamiento de Carcaixent cederá a la Generalitat Valenciana dos parcelas del sector Gaianes que suman cerca de 1.800 metros cuadrados para la construcción de entre 35 y 42 viviendas que se ofrecerán a jóvenes de entre 18 y 35 años en régimen de alquiler con un precio asequible. El acuerdo de cesión para que Carcaixent entre en lote de Viviendas de Protección Pública (VPP) que la conselleria se dispone a adjudicar se adoptó por unanimidad en el pleno del miércoles, a pesar de las dudas mostradas por los principales grupos de la oposición, que echaban en falta información sobre cómo se adjudicarán las viviendas una vez construidas.

La corporación municipal de Carcaixent, en el pleno del miércoles. / C. Llorca Ibáñez

La alcaldesa, Carolina Almiñana, explicó en el pleno que Carcaixent se había podido adherir al Plan Vive de la Generalitat a través de Plan de Recuperación Local (PRL) como municipio afectado por la dana, y tras un primer intento fallido de hacerlo por la vía ordinaria. El objetivo es la construcción de Vivienda de Protección Pública que se ofrecerá a la gente joven en régimen de alquiler. El ayuntamiento cede de forma gratuita dos parcelas de 467 y 1.307 metros cuadrados con este fin.

La portavoz de Compromís, Rosa Nicolau, comentó que Carcaixent también sufre el problema de los elevados precios de la vivienda y, si bien admitió que “no existen soluciones sencillas a problemas complejos”, mostró sus dudas sobre cómo se adjudicarán las viviendas ya que el expediente no aporta información sobre ese proceso. “Creemos que hay que blindarlas frente a procesos especulativos y hacer un registro transparente y con publicidad”, comentó Nicolau, mientras ofrecía un voto de confianza ante la necesidad de vivienda.

También la portavoz del PSPV, Sara Diert, justificó su apoyo no tanto por un voto de confianza, “sino de responsabilidad obligada y de desconfianza justificada”. Diert indicó que la propuesta que había sobre la mesa era incompleta ya que se cedía suelo municipal “sin conocer el modelo de licitación ni los criterios de adjudicación” de las futuras viviendas. “Tenemos claro los requisitos para solicitar una vivienda, pero no cómo se van a adjudicar o conceder”, incidió.

Carolina Almiñana rechazó que el proceso iniciado sea opaco y defendió que, además de la edad, o el criterio de renta, el ayuntamiento ha incorporado a las bases un criterio de arraigo que obliga a aquellas personas que solicitan una vivienda a estar quince años empadronadas en Carcaixent y los últimos diez de forma consecutiva, entre otras condiciones. La alcaldesa recordó que la norma autonómica regula en estos momentos la adjudicación en base al orden de presentación de peticiones y, si bien apuntó que puede haber cambiado este criterio en el momento en que se construyan las viviendas, también dejó claro que su grupo, el PP, también velará por una correcta adjudicación.

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El portavoz de Vox, Javier Rosario, reivindicó que el Plan Vive que propiciará la construcción de estas viviendas es fruto del acuerdo de su partido con el PP en la etapa de Mazón.