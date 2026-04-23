Carcaixent rechazará los actos de apología de ideas totalitarias tras el homenaje ultra al genocida croata

El Ayuntamiento de Carcaixent y las entidades ciudadanas que habían reclamado una respuesta a la concentración convocada por el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional en el cementerio municipal para homenajear al genocida croata Vjekoslav Luburic, coincidiendo con el aniversario de su asesinato, consensuarán una declaración de rechazo a actos que representen una apología de ideologías totalitarias y trabajarán para conseguir la declaración de Carcaixent como ciudad libre de odio. Estas son las principales conclusiones de la reunión mantenida este martes por la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana (PP), y representantes de Compromís y PSOE con las entidades ciudadanas que tras conocer la convocatoria del grupo ultra presentaron 103 firmas reclamando al ayuntamiento una respuesta.

Almiñana consiguió frenar cualquier reacción que pudiera realizar un efecto llamada o provocar incidentes con las personas que acudieran a la convocatoria de este grupo de corte neonazi, con el compromiso de volver a sentarse con este colectivo ciudadano upara valorar el acto de homenaje a Luburic, una vez se hubiera celebrado, y plantear posibles declaraciones. Como ya informó Levante-EMV, únicamente siete personas acudieron a la convocatoria de Núcleo Nacional, depositaron un centro de flores y procedieron a la lectura de un manifiesto mientras exhibían banderas del grupo ultra, la croata con el escudo fascista y una española, con un cementerio totalmente vacío y con un discreto dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil que había reunido efectivos en otro punto de la ciudad a la espera de acontecimientos. No hubo incidentes.

Consensuar el manifiesto

Representantes del movimiento ciudadano y de varios grupos políticos con representación municipal se volvieron a sentar este martes en una reunión en la que alcaldesa dio cuenta de la información que tenía del homenaje a Luburic y se pusieron sobre la mesa formas da dar réplica a esta concentración ultra y en defensa de los valores democráticos, que ahora se deberán acabar de consensuar.

Con todo, fuentes consultadas de grupos representados en la reunión confirman que hubo un amplio consenso en redactar un pronunciamiento de rechazo a cualquier acto que pueda suponer una apología de ideologías totalitarias y en trabajar en la declaración de ciudad libre de odio, con la perspectiva elevar al pleno un manifiesto en esta línea. Algunos de los presentes en la reunión plantearon estudiar vías para retirar el panteón de Luburic del cementerio, si bien esta posibilidad se presume más compleja ya que también depende de la voluntad de la familia y de los derechos funerarios. Por otra parte, se alertó de la nueva proliferación de pintadas que alientan el odio en la ciudad y la necesidad de buscar soluciones.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la inclusión del panteón funerario de Luburic en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática y ha ordenado la retirada “inmediata” del monumento del escudo fascista y la instalación de paneles interpretativos u otros elementos de carácter explicativo que ofrezcan “una contextualización histórica suficiente” sobre la figura de uno de los dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac donde, entre 1941 y 1945, fueron asesinadas “no menos de 90.000 personas”, según recoge la resolución del ministerio. Ésta se dio a conocer apenas tres días antes de la concentración que había convocado el grupo ultra Núcleo Nacional en desagravio por una acción vandálica que sufrió la tumba en marzo. La posibilidad de que ante la instalación de estos paneles informativos sea la propia familia la que opte por la exhumación es una opción que algunas fuentes no descartan.