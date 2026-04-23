La comunidad educativa del colegio de Turís estalla tras 20 años en barracones

El claustro de profesores del CEIP Joaquín Muñoz ha alzado la voz para denunciar la situación que arrastra el centro desde hace más de dos décadas. Ubicado en Turís, el colegio continúa funcionando en barracones y edificios antiguos, una realidad que, según su director en declaraciones a Levante-EMV, “parece de todo menos una escuela”.

La comunidad educativa ha decidido sumarse a la huelga convocada en toda la Comunitat Valenciana para exigir mejoras urgentes. Entre sus principales reivindicaciones destaca la construcción de un nuevo centro educativo, un proyecto contemplado en el plan Pla Edificant que, sin embargo, "permanece paralizado", según indicaba el director de la escuela, Germán Moya.

"Falta de implicación por parte del ayuntamiento"

“El anterior gobierno nos aseguró que los terrenos ya estaban comprados, pero el actual nos dijo que no era así y tuvo que adquirirlos de nuevo. La culpa es de ambas administraciones”, señala la dirección del centro, que también lamenta la falta de implicación por parte del ayuntamiento: “No tenemos la sensación de que colegio y consistorio vayamos en la misma dirección”.

El CEIP Joaquín Muñoz de Turís. / Levante-EMV

Previsión en 2024 del nuevo colegio

En este contexto, el Ayuntamiento de Turís informó en febrero de 2022 de la finalización de la primera fase del Pla Edificant, con una inversión de 179.000 euros destinada a actuaciones como la instalación de un elevador, la habilitación de una salida de emergencia, el acondicionamiento del patio, la renovación de lavabos y el cambio del techo del pabellón. Asimismo, anunció el inicio de una segunda fase orientada a la construcción de un nuevo colegio con previsión para 2024, que en ese momento se encontraba en fase de adquisición de terrenos, prácticamente finalizada, y en proceso de licitación del proyecto. Según indicaron entonces, estas nuevas instalaciones supondrían un avance y una mejora en la prestación de la educación pública en el municipio.

Más allá de las infraestructuras, el profesorado denuncia graves carencias en personal y recursos. Según el comunicado enviado a las familias, el curso comenzó con 10 docentes menos y sin educadora para el aula de dos años. La plantilla no se completó hasta pasado un mes, mientras que las sustituciones pueden demorarse hasta cuatro semanas. Actualmente, tres bajas siguen sin cubrir.

"No se puede llevar a cabo una inclusión real y efectiva"

A ello se suman ratios elevadas, con aulas que han alcanzado los 28 alumnos, superando el máximo legal de 25, y una dotación insuficiente de especialistas. “Con 617 alumnos, solo contamos con una maestra de audición y lenguaje”, exponen. La situación se agrava en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, cuyo número ha aumentado sin que lo hagan los recursos, dificultando una inclusión efectiva. "De esta manera no se puede llevar a cabo una inclusión real y efectiva, es imposible", lamentaba Moya.

Instalaciones del CEIP Joaquín Muñoz de Turís. / Levante-EMV

Desde el centro insisten en que estas condiciones repercuten directamente en la calidad educativa y en el bienestar del alumnado. “Los más afectados son los niños y niñas, que no reciben la atención que merecen”, subrayan.

Mientras algunas familias han mostrado su apoyo a las reivindicaciones, otras, según el director, restan importancia a la protesta. Aun así, el claustro mantiene su postura: continuará movilizándose hasta lograr “soluciones dignas” para toda la comunidad educativa.