Cullera refuerza la lucha contra el mosquito tigre con nueva maquinaria más potente

Cullera ha activado su campaña anual de prevención y control del mosquito tigre con el objetivo de reducir al máximo la presencia de este insecto en los meses de mayor proliferación. La subida de las temperaturas con la llegada de la primavera y la proximidad del verano han llevado al consistorio a adelantar e intensificar las actuaciones, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Como principal novedad, el ayuntamiento ha incorporado este año nueva maquinaria de fumigación más potente, que permite ampliar el radio de acción y mejorar la eficacia de los tratamientos. Estos equipos facilitan una mayor penetración, especialmente en zonas con alta densidad de vegetación, donde habitualmente se concentran los focos más problemáticos.

Las intervenciones ya se están llevando a cabo de manera intensiva y se centran en áreas consideradas de riesgo, como zonas húmedas y puntos susceptibles de albergar focos larvarios. El objetivo es actuar de forma preventiva para evitar la expansión del mosquito tigre en los meses de mayor actividad.

Desde el consistorio insisten en que la implicación vecinal resulta fundamental para el éxito de la campaña. En este sentido, recuerdan la importancia de adoptar medidas de autoprotección en los hogares, como evitar la acumulación de agua en recipientes —cubos, platos de macetas, bebederos de animales o cubiertas de piscinas—, ya que estos espacios favorecen la cría del insecto. El ayuntamiento subraya que la combinación de tratamientos municipales y la colaboración ciudadana es clave para frenar la proliferación del mosquito tigre y minimizar las molestias durante la temporada estival.